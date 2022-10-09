Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Bindiği asansör sonu oluyordu... Saniyelerle ölümden kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Asansör#Rusya#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 22:47

Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Haberin Devamı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü. Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.

Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asansör#Rusya#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota