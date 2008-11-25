Bin Ladin'in şoförü Guantanamo'dan gidiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD ordusunun, terörist Usame Bin Ladin'in eski şoförü Selim Hamdan'ı, Guantanamo'dan doğum yeri olan Yemen'e göndereceği kaydedildi.

Washington Post gazetesi, 2 hükümet yetkilisine dayanarak bugün yayımladığı haberde, Hamdan'ın, ABD'de 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk savaş suçları mahkemesinin verdiği karar uyarınca cezasının geriye kalan kısmını çekmek için Yemen'e gönderileceğini yazdı.



Haberde, "terörizme maddi destek sağlamak" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hamdan'ın 48 saat içinde Yemen'in başkenti Sana'da olacağı belirtildi.



Küba'daki Guantanamo Askeri Üssü'nde kurulan savaş suçları mahkemesi, geçen ağustosta Hamdan'ı “terörizme maddi destek sağlamaktan" suçlu bulmuş, ancak “teröristlerle birlikte ABD'ye karşı komploların içinde olmak” suçlamasından aklamıştı.



Hamdan'ın Guantanamo'daki yargı süreci, burada tutulan kişilerin alışılmış ABD mahkeme sistemi dışında terörizm suçundan yargılanmasına imkan tanıyan tartışmalı askeri mahkeme sisteminin ilk sınavı olmuştu. Hamdan, 2001 Kasımda Afganistan'da yakalanmıştı.