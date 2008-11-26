Bin Ladin'in eski şoförü Guantanamo'dan çıktı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo üssündeki cezaevinde tutulan Usame Bin Ladin'in eski şoförünün, cezasının geri kalanını çekmek üzere Yemen'e gönderildiğini bildirdi.
Pentagon açıklamasında, Bin Ladin'in eski şoförü Salim Hamdan'ın cezasının geri kalanını memleketi Yemen'de tamamlayacağı kaydedildi.
ABD'nin Guantanamo Körfezi'ndeki askeri üssünde kurulan mahkemede geçen ay terörizme maddi destek sağlamaktan 5 yıl 6 ay hapis çezasına çarptırılan Hamdan'ın, hapis cezasının 5 yıl 1 ayını tamamladığı bildiriliyor.
Hamdan, Bush yönetimi tarafından Guantanamo'daki askeri üste kurulan tartışmalı mahkemenin mahkum ettiği ilk tutuklu olmuştu.