Bin Ladin'in eski hizmetçisi serbest bırakıldı! Gerekçesi çok ilginç

224 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ EYLEMLERDEN SORUMLU TUTULUYOR

60 yaşındaki El Kaideli terörist Adel Abdel Bary, 1998 yılında Afrika’da iki ABD Büyükelçiliği'nin bombalı saldırıya uğramasından sorumlu tutuluyordu.



Eylemlerde 12'si Amerikalı olmak üzere 224 kişi hayatını kaybetmişti. 1999 yılında yakalanan terörist, New Jersey hapishanesinde 21 yıldır tutuklu bulunuyordu.



ABD Bölge Yargıcı Lewis A. Kaplan, teröristin tahliye talebini kabul ederken, "Mahkûmun obezitesi ve ileri yaşı, COVID-19'u mahkûm için ortalama bir kişiye göre önemli ölçüde daha riskli hale getiriyor" dedi.



Terörist, 28 Ekim'de serbest bırakılacaktı, ancak avukatları müvekkilinin yaşını, çevresi ve astımını gerekçe göstererek daha erken serbest bırakılmasını istedi.

Teröristin avukatı mahkemede, “Tutuklu kalması artık enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırıyor ve bu da feci sağlık sonuçlarına neden olabilir” dedi.



Savcılar, 'teröristin yaşının koronavirüs açısından aşırı risk faktörü olmadığına' hükmetseler de teröristin vücut kitle endeksinin 36’nin üzerinde olması, tahliye olması için geçerli bir sebep olurken, gerekçeye "Sanığın obezitesi, mevcut pandemin koşullarında cezasının düşürülmesini haklı çıkarabilecek olağanüstü ve haklı bir nedendir" diye yazdılar.



230 kiloluk terörist, 9 Ekim’de New Jersey hapishanesinden serbest bırakıldıktan İngiliz yetkililere teslim edildi.

OĞLU İNGİLİZ RAPÇİ

İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, terörist Bary, oğlu İngiliz rapçi Abdel-Majed Abdel Bary ile Londra'da 1 milyon dolarlık bir apartman dairesinde yaşayan karısı Ragaa ile yeniden bir araya geldi.



Gazete, serbest bırakıldıktan sonra yetkililerin onu memleketi Mısır'a geri gönderemeyeceğini, çünkü ölüm ya da işkence riski altında olabileceğini bildirdi. Bary’nin göçmenlik bürosu avukatı geçen ay New York Times’a, "Bu kadar zamandan sonra, Bay Bary’nin tek istediği, ailesiyle sessiz bir hayat yaşamaktır" dedi.