Bin Laden'in oğlu konuştu: Babam bana AK-47 ve tank kullanmayı öğretmişti

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Usama bin Laden’in oğlu Omar yıllar sonra babası ile yaşadıklarını anlattı. The Sun gazetesine konuşan Omar, babasının kendisini terörist olarak yetiştirmek istediğini bu yüzden sürekli kamplarda birlikte zaman geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Afganistan'da 5 yıl kaldığını belirten Omar kamplarda, AK-47 piyade tüfeği ve Rus tankı kullanmayı öğrendiğini ancak kimyasal silahları görünce içinde bulunduğu ortamdan soğuduğunu belitti. Omar, “Babam benden El Kaide'ye katılmamı asla istemedi, ama işini sürdürmek için seçilen oğlunun ben olduğumu söylemişti” dedi.

İngiltere’de yaşayan ve evli olan Omar, babasının en yakın adamları tarafından yürütülen korkunç kimyasal deneyleri de anlattı. “Köpeklerim üzerinde kimyasal silahlarını denediler. Sadece elimden geldiğince tüm kötü zamanları unutmaya çalışıyorum. Bu çok zor. Sürekli acı çekiyorsun.” dedi.

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11 Eylül'den önce kana bulanmış babası ile yollarını ayıran 41 yaşındaki Omar, kendisini "başka bir kurban" olarak gördüğünü söyledi. Babasının ölümünden sonra USS Carl Vinson'dan denize atıldığı yönündeki açıklamalar inanmadığını söyleyen Omar, “Onu ABD’ye götürüp birilerine göstermek istemiş olmalılar.” diye konuştu.

Babasının neden kendisini halef olarak seçtiği sorusuna Omar, “Herhalde daha zeki olduğumu biliyordu. İşte bu yüzden bugün hala hayattım.” cevabını verdi