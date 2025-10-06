Bin dağcı Everest'te mahsur kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Haberin Devamı

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı.

Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiğini bildirdi.

Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti.

Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in "Blue Sky Rescue" ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

8 bin 848 metre yüksekliğindeki dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında, mahsur kalan dağcıları kurtarmak için dün başlatılan çalışmalar sürüyor.

BBC'nin haberine göre, kurtarma görevlileri, Qudang bölgesinde 350 kişiyi güvenli bir yere ulaştırırken, dağdaki 200 kişiyle de iletişime geçti.

10 kişilik ekibiyle dağa tırmanan 29 yaşındaki Geshuang Chen, şiddetli fırtına sonrası kar derinliğinin bir metreye ulaştığını belirterek, "Hepimiz deneyimli yürüyüşçüleriz ama kar fırtınasıyla başa çıkmak yine de son derece zordu. Kurtulabildiğim için çok şanslıydım." ifadesini kullandı.

Çin'in Shenzhen kentinde eşi dağda mahsur kalan bir kadın, kar fırtınası nedeniyle geri dönüş yolunun son derece zorlu olduğunu, eşinin yavaş yavaş inebildiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri için de durumun kolay olmadığına işaret eden kadın, kar altında kalmaktan korkan eşinin neredeyse hiç uyumadığını belirtti.