‘Bilsem bedavaya vermezdim’ Trump Golan’ı İsrail’e ‘satmış’

BEYAZ Saray’da Yahudilerin Hanuka Bayramı için bir resepsiyon düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e destek açıklamaları yaptı. Kendisinin bugüne kadar İsrail’e en güçlü şekilde destek verdiğini ve bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceğini dile getiren Trump, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıyan kararı, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlattı.

‘KONGRE ANTİSEMİT OLDU’

İsrail lobisinin artık ABD’deki en güçlü lobi olmadığını ve ABD Kongresi’nin gittikçe daha antisemitik hale geldiğini iddia eden Trump, kendisinin İsrail’e desteğinin ise tam olduğunu belirterek, kabinesinde ve yakın çevresinde önemli pozisyonlarda çok güçlü Yahudi isimlerin olduğunu vurguladı. “Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti” ifadesini kullanan Trump, İsrail’in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

‘TRİLYON DOLAR EDERMİŞ’

Trump’ın konuşmasında dikkat çeken detaylardan biri, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında olan Suriye’nin Golan Tepeleri ile ilgili sözleri oldu. 2019 yılında bölgeyi İsrail toprağı olarak tanıyan ABD Başkanı, bu kararı almasında İsrail’in o dönemdeki Washington Büyükelçisi David Friedman’ın etkisi olduğunu aktardı. “Beş dakikadan kısa sürede” bölgenin İsrail için stratejik önemini anladığını söyleyen Trump, bu kararının ABD’deki İsrail yanlısı bazı çevrelerde bile şaşkınlık yarattığını söyledi ve Golan Tepeleri’ni İsrail’e “sattığını” savundu. “Golan Tepeleri’nin haklarını İsrail’e sattım. Trilyonlarca dolar değerinde olabilir” diyen Trump, “Değerini sonradan öğrendim. Belki de karşılığında bir şey istemeliydim” ifadelerini kullandı.

TRUMP ‘İLK YAHUDİ BAŞKAN’MIŞ

Trump’ın etkinlikte kürsüye davet ettiği Fox News sunucusu Mark Levin’in sözleri de dikkat çekti. Levin’in, “Altı yıl önce, ben buradaydım. (Trump) bizim ilk Yahudi başkanımızdır dedim” sözleri sonrası salonda alkışlar yükselirken Trump bu yoruma gülümseyerek “Doğru” dedi. Levin ise konuşmasına “Şimdi o, arka arkaya olmasa da iki dönem görev yapan ilk Yahudi başkan. Her şey için teşekkür ederiz” sözleriyle devam etti.

BİLGİ NOTU:

İsrail, 1967’deki 6 Gün Savaşı’nda işgal ettiği Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1981 yılında yasadışı olarak tek taraflı ilhak etmişti. Askeri açıdan geniş bir alanda gözlem ve topçu atışı imkânı sağlayan bölge, ayrıca su kaynakları açısından israil’in kuzeyi için önem arz ediyor.

Donald Trump Beyaz Saray’daki etkinlikte konuştu.

NETANYAHU: ‘YAHUDİLER OLMASA ABD DE OLMAZDI’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nda düzenlenen Hanuka mum yakma töreninde yaptığı konuşmada, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin ve ABD’nin varlığının, Yahudilerin geçmişte başarılı olmasına borçlu olduğunu savundu. Helen Seleukos İmparatorluğu’na karşı Yahudilerin başlattığı Makabiler isyanını günümüz İsrail ordusuyla ilişkilendirerek, İsrail’in yalnızca kendi varlığı için değil, “özgürlük medeniyeti” adına savaştığını savunan Netanyahu, “Yahudiler olmasa ABD olmazdı” dedi. Törene katılan İsrail’in ABD Büyükelçisi Mike Huckabee’ye ithafla, “Eğer Makabiler başarısız olsaydı Huckabee’ler olmazdı” diyen İsrail Başbakanı, “Yahudi-Hıristiyan medeniyeti de olmazdı, ABD de olmazdı” dedi. İsrail’in bugün de aynı mücadeleyi verdiğini iddia eden Netanyahu, düşmanların hedefinin İsrail’i yok etmek olduğunu söyledi.