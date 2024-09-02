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Bilmiyorsan yardım iste

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Vik Singh#Microsoft
Bilmiyorsan yardım iste
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Microsoft Başkan Yardımcısı Vik Singh, yapay zekâ araçlarının şirketlere çok zaman ve para kazandıracağını ancak modellerin “Ne yapacaklarını bilmediklerini kabul etmeyi öğrenmeleri” gerektiğini söyledi.

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Singh, AFP ile yaptığı röportajda, “Açık konuşmak gerekirse, bugün gerçekten eksik olan şey, bir modelin elini kaldırıp ‘Hey, emin değilim, yardıma ihtiyacım var’ dememesi” dedi. Geçen yıldan beri, Microsoft, Google ve rakipleri üretken yapay zekâ uygulamalarını hızla devreye soktular; ancak ilerlemelere rağmen, bu modeller bazen cevapları uyduruyor.

50 MİLYON DOLAR TASARRUF

Sohbet botlarının kendilerine yöneltilen soruların yüzde 50’sini bile gerçek bir insana yönlendirmesinin ciddi miktarda tasarruf sağlayacağını belirten Singh, “Microsoft müşteri hizmetleri temsilcisinin yanıtladığı her bir soru için 8 dolar harcanıyor. Bu yüzden yapay zekâ araçları ciddi bir tasarruf sağlıyor ve müşteriler de daha hızlı yanıt alıyorlar” diye konuştu. Lumen isimli telekomünikasyon şirketini örnek veren Microsoft yetkilisi, firmanın yapay zekâ araçları kullanarak yılda 50 milyon dolar tasarruf ettiğini söyledi.

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#Yapay Zeka#Vik Singh#Microsoft

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