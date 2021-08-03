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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 03.08.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Bill ve Melinda Gates resmen boşandı... 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaştılar?

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Bill ve Melinda Gates resmen boşandı... 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaştılar?

Dünyanın gündeminden düşmeyen boşanma davası sonuçlandı. Bill ve Melinda Gates çifti resmen boşandı. Peki çift milyar dolarlık serveti nasıl bölüştü. İşte ABD basının ulaştığı bilgiler...

 

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in 27 yıllık evliliği resmen sona erdi.

New York Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda boşanma kararını kamuoyu ile paylaşan çift, mahkemenin sonuçlanması ile boşandı.

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Yaklaşık 130 milyar dolarlık bir servete sahip olan çiftin bu serveti nasıl bölüştüklerine dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ABD basını çiftin bu konuda bir anlaşma imzaladığı duyurdu.

Söz konusu haberlere göre, Bill ve Melinda 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaşma kararı aldı. Başka bir deyişle ikili 65’er milyar dolarla eşit pay aldı.

Anlaşma kapsamında Melinda'nın Gates soyadını kullanmaya devam edeceği ve ikilinin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda çalışmalarını sürdürecekleri de gelen bilgiler arasında.

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Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Idaho eyaletinde 37’ncisi yapılan ‘yaz kampı’nda konuşan Bill Gates boşanma süreci ile ilgili konuşmuştu.

Etkinlikte yer alan, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Gates’in sorumluluğu üzerine aldığını öne sürmüştü.

Aynı kaynak ülke basınına yaptığı açıklamada 'Bu konuda biraz duygusal görünüyordu. Her an gözyaşlarına boğulabilirdi' ifadelerini kullanmıştı.

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