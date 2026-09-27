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Bill Gates’ten yapay zekâ uyarısı: Kötü ellerde katliam olur

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#Bill Gates#Yapay Zekâ#Teknoloji
Bill Gates’ten yapay zekâ uyarısı: Kötü ellerde katliam olur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 07:00

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde milyarlarca insanı etkileyebilecek felaketlere yol açabileceğini belirterek hükümetleri teknolojiye yönelik düzenlemeler konusunda harekete geçmeye çağırdı.

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NBC News’in ‘Meet the Press’ programında konuşan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın kötü amaçlarla kullanılması halinde “Bir milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyebilecek kadar güçlü” olduğunu söyledi. Gates, böyle bir sonucun yüzde 100 olasılıkla gerçekleşmesinin zor olduğunu kabul ederken, teknolojinin ulaştığı seviyenin ciddi tehditler barındırdığını belirtti. Gates ayrıca, “Kötü niyetli insanların en yeni yapay zekâ araçlarını kullanması kadar güçlü bir silah daha önce hiç olmadı” ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Yapay zekânın kontrolü konusunda yalnızca teknoloji şirketlerinin kendi önlemlerine güvenilemeyeceğini belirten Gates, yasa koyucular ve kolluk kuvvetlerinin de sürece dahil olması gerektiğini söyledi. Gates, yapay zekânın güvenli şekilde geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Teknolojinin sağlık ve eğitim gibi alanlarda önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gates, gelişim hızının insanlık açısından olumlu sonuçlar doğuracağının garanti olmadığını vurgulamıştı.

 

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#Bill Gates#Yapay Zekâ#Teknoloji

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