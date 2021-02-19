Bill Gates'ten çarpıcı aşı uyarısı: Üç doza çıkarılması...

Microsoft’un kurucusu olan ve aynı zamanda AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax gibi aşılara maddi destek sağlayan iş insanı Bill Gates, aşılarla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının aşıları daha az etkili hale getirdiği yönündeki haberler çoğalmaya başlayınca açıklama yapan Gates, mevcut durumda iki doz halinde uygulanan Kovid-19 aşılarının önümüzdeki süreçte üç doza çıkarılması gerekebileceğinin altını çizdi.

Eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Vakfı yoluyla AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, her geçen gün bir başka türü ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonları ile ilgili mevcut aşıların yetersiz kalabileceği uyarısı yaptı.

Gates, mevcut aşıların özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı daha az etkili olduğu yolunda araştırmaların önümüzdeki süreçte üçüncü bir Kovid-19 aşısı dozuna ihtiyaç yaratabileceğinin altını çizdi.

ABD'nin CBS kanalında akşam haberilerine konuk olan ve haber sunucusu Norah O'Donnell'in sorularını cevaplayan Gates, dünyanın önünde aşılarla ilgili üç soru olduğunu belirtti. Gates'e göre bu sorular mevcut aşının süper güçlü bir haline mi, aynı aşıların üçüncü dozuna mı yoksa tamamen modifiye edilmiş yeni bir aşıya mı ihtiyacımız olduğu. Bill Gates, ABD'de üretilen ya da kullanılan 5 aşının hali hazırda mutasyonlara karşı güçlendirme / değişiklikler geçirdiğini ve buna göre ayarlanacağını, bu durumda da iki doz aşı yaptıran kişilerin üçüncü bir dozla tekrardan aşılanabileceğini söyledi.

Gates, ABD'yi vuran tüm varyantlara karşı etkili olabilecek bir aşının halkı korumasının ve mutasyonla ABD'de savaşılmasının şu an için en öncelikli durum olduğunu da sözlerine ekledi.

RESMİ YETKİLİLER DE ÖNERİYİ DESTEKLİYOR

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç İdaresi eski başkanı Dr. Scott Gottlieb de geçtiğimiz günlerde CBS'e yaptığı açıklamada, şu anda ABD'de uygulanan aşıların yeni mutasyonlara karşı "makul koruma" sağladığına inandığını söylemişti. Bununla birlikte Gottlieb, “Aşılar yeni türlere karşı daha az etkili olurlarsa sonbaharda takviye atışları yaptırmak da gerekli olabilir” açıklamasını yapmıştı.