Bill Gates’ten aşı açıklaması: 2022’de normale dönebiliriz

Pandemiye ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ABD’li milyarder Bill Gates, ABD’nin salgında zorlu bir dönemle karşı karşıya olduğunu söyledi.

200 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

CNN’e yaptığı açıklamada Gates, “Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tahminleri 1 Nisan 2021’e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz” dedi.

BEN DE AŞI OLACAĞIM

‘Bill ve Melinda Gates Vakfı’ aracılığıyla küresel çaptaki aşı çalışmalarına bugüne kadar 1.75 milyar dolarlık yardımda bulunmuş olan Gates, “Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına” dedi.

BENCİL OLMAYALIM

ABD’nin aşı üretim ve dağıtımında bencil olmaması gerektiğini söyleyen Gates, “ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. 2022’nin başlarında bile, diğer ülkelerin bu hastalıktan kurtulmasına yardım etmezsek salgının yeniden başlama riski olacaktır” ifadesini kullandı. ABD’de aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundakilere yapılacak. Aşılamanın ülke genelinde başlamasının bahar aylarını bulması, bu nedenle de normale dönüşün 2021 ortalarından önce gerçekleşmemesi öngörülüyor.

2022’YE İŞARET ETTİ

Gates, Hindustan Times gazetesine verdiği demeçte ise 2021 yılında zengin ülkelerde ve daha sonra tüm dünyada aşı imkanlarının arttırılmasıyla birlikte tam bir aşılanma sağlanması durumunda 2022 yılının ilkbaharında normalleşme olabileceğini kaydetti.