Bill Gates'ten çok konuşulacak sözler: Epstein ile görüşmem bir hataydı!

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Bir zamanlar dünyanın en zengin insanı olarak anılan Bill Gates artık bu unvanı Elon Musk’a kaptırmış durumda. Üstelik bu iki önemli figür pek de iyi anlaşamıyor.

Geçen hafta Musk, Gates'i Tesla hisselerinin değerini düşürecek açıklamalar yapmak ve bu yolla para kazanmakla suçladı. Musk, bununla da yetinmeyip yeni satın aldığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden Gates’in fotoğrafını kullanarak uygunsuz şakalar yaptı.

Gates ise tüm bu olup bitenlere sadece "Bana iyi davranmasına gerek yok" diyerek karşılık verdi. Bill Gates'in açıklamaları gündeme damga vurdu

GATES VE MUSK'IN 'HİSSE' KAVGASI

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Musk, elektrikli otomobil üreten şirketi Tesla'nın hisselerine zarar vermesinin Gates'in çevre konusundaki duyarlılığına ve hayırseverliğine zarar verdiğini savundu.

Tesla'ya karşı özel olarak bahis oynayıp oynamadığı sorulduğunda Gates, "Bunun iklim değişikliği ile ilgisi yok. Musk’ın bu iddialarını reddediyorum" diyerek cevap verdi.

"Elektrikli otomobillerin popülaritesi, bu arabaları satmak için daha fazla rekabete yol açacaktır. Bu yüzden elektrikli otomobillerin benimsenmesi ile şirketlerin sonsuz derecede değerli hale gelmesi arasında bir fark var." diyen Bill Gates, Musk’ın Twitter’ı satın alması için de “Twitter'ın daha kötü olması mümkün. Ama daha iyi de olabilir... Bu yüzden bekleyip ve görmeyi tercih ediyorum." ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın uygunsuz şakası ortalığı karıştırdı

Gates'in sosyal medyaya olan özel ilgisi, bu platformların onunla ilgili komplo teorilerinin odağı haline gelmesinden kaynaklanıyor. Gates, uzun yıllardır, daha koronavirüs salgını hayatımıza girmeden önce bile aşıların büyük bir savunucusu oldu ve dünya çapında aşılama programlarına milyarlarca dolar bağış ve yatırım yaptı.

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KOMPLO TEORİLERİYLE BAŞI DERTTE

Bu durum da onu, insanların aşılar aracılığıyla izlemeye çalıştığına dair tuhaf ve asılsız iddiaların konusu haline getirdi. Teorilerin birçoğu sosyal medya platformlarında duyuldu ve pandemi sırasında yaygın hale geldi.

"Bunlara gülmek zorundayım çünkü bu çok çılgınca" diyen Bill Gates komplo teorileri için “İnsanları gerçekten takip etmek istiyor muyum? Bilmiyorum. Tek bildiğim aşılara milyarlar harcıyorum, aşılarla para kazanmıyorum, aşılar hayat kurtarıyor." diyor. Bill Gates, evliliği, komplo teorileri ve Epstein ile ilgili çok samimi açıklamalar yaptı

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'İNSANLAR SOKAKTA BANA BAĞIRIYOR'

Gates ayrıca, sokakta karşılaştığı insanların kendisine bu komplo teorileri yüzünden bağırıldığını da açıkladı. “Son zamanlarda halkın arasına giriyorum ve insanlar bana onları takip ettiğimi söyleyip bağırıyor. Ve bu, bu korkunç bir şey."

Gates ve eşi Melinda French Gates, geçen yıl boşanacaklarını açıklamıştı. Çift, dünyanın en büyük hayır kurumlarından biri olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu ve 27 yıldır evliydi.

"Benim hayatım çok farklı. Çocuklarım evden gitti, sonuncusu bir yıl önce üniversiteye gitti. Boşanma çok zor. Zor bir yıldı" diyerek son bir yılda yaşadığı zorlu süreci de samimiyetle itiraf etti.

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Evlilik, Bay Gates'in evlilik dışı bir ilişkisi olduğuna dair raporlarla sona erdi. Mart ayında Melinda Gates ayrıca, utanç verici finansçı ve hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile neden toplantılar yaptığını sorguladığını söyledi.

Amerika'nın en önemli milyarderleri arasında olan Jeffrey Epstein, reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddialar nedeniyle özel jetiyle indiğinde gözaltına alınmış, 2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı. Suçlamaları reddeden ve suçlu bulunması halinde, 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması beklenen iş insanı 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi.

ESKİ EŞİ SAYESİNDE...

Gates’in eski eşi Melinda mart ayında CBS'ye verdiği demeçte, "Jeffrey Epstein ile görüşmelerinden hoşlanmadım, hayır. Bunu ona açıkça belirttim" demişti. Boşanma sürecinde Jeffrey Epstein yaptığı görüşmeler ortaya çıktığı için sıkıntılı günler geçiren Gates bundan pişman olduğunu da açıkladı.

Bill Gates, insanların sokaklarda kendisine bağırdığını itiraf etti

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Gates, Epstein ile olan ilişkisini "hata" olarak nitelendirirken “Melinda’nın içgüdüleri benimkinden kuvvetlidir. Ben belki de onun gördüğü gerçekleri göremedim.” sözlerini kullandı.

"Onunla yaptığım herhangi bir toplantı, onun kötü davranışlarına neredeyse göz yummak olarak görülebilirdi. Yani bu bir hataydı." diyen Bill Gates 'How To Prevent The Next Pandemic' (Yeni Pandemiyi Nasıl Önleriz?) adındaki yeni kitabının tanıtım turları için dünyayı dolaşıyor ve birçok gazete ve televizyona röportajlar vermeye devam ediyor.