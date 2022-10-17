Bill Gates'in yeni hedefi belli oldu... 1.2 milyar dolarlık adım!

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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

Koronavirüse karşı en büyük silah olarak nitelendiren aşılara verdiği destek ile bilinen Gates'in sıradaki hedefi belli oldu.

Fox News'de yer alan habere göre, Bill & Melinda Gates Vakfı, yeni bir bağışa imza attı.

Bill Gates ve eski eşi Melinda tarafından yönetilen vakıf, dünya çapında çocuk felcini yok etme çabaları kapsamında 1.2 milyar dolar bağış yaptı.

BILL GATES'TEN İLK AÇIKLAMA

Bill Gates yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Çocuk felcinin ortadan kaldırılması yakındır. Ancak şu an için hastalık bir tehdit olmaya devam ediyor. Birlikte çalışmak, bu hastalığı sona erdirebilir.'

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Dünya genelinde 600 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu...

Melinda French Gates ise 'Bu girişim çocukları çocuk felcine karşı korumaktan çok daha fazlasını yaptı. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynadı' dedi.

Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi, 370 milyon çocuğu aşılamak için 2026'ya kadar 4,8 milyar dolarlık fon sağlamayı hedefliyor.

BİR SONRAKİ SALGINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPACAK

Kovid-19'un son pandemi olmayabileceğini defalarca dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar almıştı.

Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebilceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

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PANDEMİYE KARŞI 3 BİN KİŞİLİK ORDU

GERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izledi...

Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM'in ana hedefini 'Görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır' şeklinde özetliyor.

Zira Gates, Kovid-19'un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98'inden fazlasının bugün hayatta olacağı görüşünde.

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Komplo teorisyenleri, Kovid-19 pandemisi boyunca Gates'i hedef aldı ve kanıt olmamasına rağmen Gates'in şirketleri tarafından geliştirilen mikroçiplerin aşılar yoluyla insanlara yerleştirildiğini iddia etti.

Komplo teorilerine ve aşı karşıtlığı hakkında konuşan Gates şu ifadeleri kullanmıştı;

'Gates Vakfı aşılarla, yeni aşıların icadıyla ve aşıları finanse etmeyle çok ilgileniyor. Bu çabalarla on milyonlarca hayat kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz.'

Protestolar hakkında ne hissettiği sorulduğunda Gates, bunun 'biraz tuhaf' olduğunu söyledi.