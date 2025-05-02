Bill Gates'in sağlık durumunu kızı ağzından kaçırdı

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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in özel durumunu, 22 yaşındaki kızı Phoebe Gates ifşa etti.

Bill Gates'in 3 çocuğunun en küçüğü Phoebe Gates, katıldığı bir yayın sırasında erkek arkadaşını babasıyla tanıştırmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.

Sosyal medya ünlüsü Phoebe, bu deneyimi anlatırken babasında "Asperger sendromu" olduğunu ağzından kaçırdı.

Phoebe, "Erkek arkadaşımı eve getirmek onun için korkunçtu. Benim için ise çok komikti. Çünkü babam sosyal açıdan epey beceriksiz. Daha önce de söylediği gibi, Asperger hastası. Bu yüzden benim için çok komik" dedi.

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Phoebe'nin istemeden babasının özel tıbbi geçmişini ifşa edip etmediği konusu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

69 yaşındaki Bill Gates, otizm hastalığı teşhisi konulan bazı bireylerde görülen Asperger sendromu hakkında daha önce açıklama yapmamıştı.

Otizm spektrum bozukluğunun bir çeşidi olan Asperger sendromu, sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

Asperger sendromu teşhis konulan bireylerde, sıklıkla tekrarlayan davranışların yanı sıra ilgilendikleri alanlarda takıntı ve rutinlerine bağlılık görülüyor.

"BU YILLARDA OLSAYDI OSB TEŞHİSİ KONULURDU"

Bill Gates, bu yıl yayınladığı "Source Code" (Kaynak Kodu) kitabında, "Bu yıllarda büyüyen bir çocuk olsaydım, bir tür otizm teşhisi konulacağına inanıyorum" demişti.

Gates, kitabında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıllarda büyüyen bir çocuk olsaydım, muhtemelen otizm spektrumunda olduğum teşhisi konulacağına inanıyorum. Ben çocukken, bir bilgiyi diğer insanlardan farklı şekilde anlayan insanlar olduğu gerçeği henüz ortaya çıkmamıştı. Ailemin, benim neden belirli projelere takıntılı olduğumu ya da sosyal hayattaki bazı durumları anlamadığımı ve uygun olmayan davranışlar sergilediğimi anlamalarına yardımcı olacak kitapları yoktu"

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Gates ayrıca, düşünce biçimi farklı şekilde işleyen insanları tanımlamak için kullanılan "nöreçeşitlilik" teriminin 1990'lı yıllara kadar hiç kullanılmadığına değinmişti.