Bill Gates’in eski karısı konuştu: Epstein iğrenç bir adamdı

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Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile yaşadığı sancılı boşanma sürecinin ardından milyarlarca dolarlık servetiyle kadın hakları ve sağlığı mücadelesine odaklanan Melinda French Gates, İngiliz The Guardian gazetesine özel bir röportaj verdi. Boşanma sonrası ‘Pivotal’ adlı vakfıyla kadınların güçlenmesine odaklanan Gates, hayatının en huzurlu dönemini geçirdiğini ancak eski eşinin hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan geçmiş ilişkisine dair iddiaların canını yakmaya devam ettiğini söyledi. Epstein ile hayatında yalnızca bir kez karşılaştığını belirten French Gates, o anı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gates, “O iğrenç bir insandı, adaletsizlik karşısında kalbim o genç kızlarla birlikte” dedi. Epstein’ın tüm mağdurları için adalet sağlanması adına daha fazla şeffaflık çağrısında bulunan French Gates, “Adalet sistemi görevini yapmadı. Görevini yapmadı. Nokta” ifadelerini kullandı.

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ÜNLÜ İSİMLERLE DOLU SKANDAL

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson gibi ünlü isimler yer almıştı.

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BILL GATES İFADE VERMİŞTİ

Bill Gates, bu yılın başlarında Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından, Jeffrey Epstein ile bağlantısına ilişkin soruların gündeme gelmesi üzerine 11 Haziran’da Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ne kapalı oturumda saatlerce ifade vermişti.