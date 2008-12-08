Bill Gates: Obama için çalışırım

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Dünyanın en zengin ikinci adamı olan Bill Gates, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama Yönetimi’ne katkıda bulunabileceğini söyledi.

"Oynayacak bir rol için açığım" diyen Bill Gates, Başkan Yardımcısı olarak hizmet verecek olan Joseph Biden ile görüştü. Asıl işinin vakıf başkanlığı olduğunu belirten Gates, kendisi için belirgin bir görev teklifi olursa bunu düşünebileceğini belirtti. Eğitim ve eğitimde yapılan hatalarla ilgili çok şey öğrendiğini ifade eden Bill Gates, Obama Yönetimi ile kuvvetli bir diyalog kurmayı umduğunu ve bu konuda iyimser olduğunu söyledi.