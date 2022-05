Bill Gates koronavirüse yakalandı

Haberin Devamı

Koronavirüs ile mücadeleye yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gates, 'Aşı olduğum için şanslıyım' dedi. Ünlü milyarder, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar uzmanların tavsiyesi çerçevesince kendimi izole ediyorum.'

BİR SONRAKİ SALGINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPACAK

Kovid-19'un son Pandemi olmayabileceğini defalarca dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar almıştı.

Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebileceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

PANDEMİYE KARŞI 3 BİN KİŞİLİK ORDU

GERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor.

Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM'in ana hedefini 'Görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır' şeklinde özetliyor.

Zira Gates, Kovid-19'un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98'inden fazlasının bugün hayatta olacağı görüşünde.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'