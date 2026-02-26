Bill Gates günah çıkardı… Karımı aldattım ama o kadınlarla değil

Haberin Devamı

ABD’li milyarder işinsanı Bill Gates, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile geçmişte kurduğu ilişki nedeniyle, Gates Vakfı çalışanlarından özür diledi. Evliliği devam ederken başka ilişkiler yaşadığını kabul eden Gates, Epstein’e atfedilen suçlarla bağlantısının bulunmadığını savundu. ABD’li milyarder, adını taşıyan vakfın bir toplantısında, geçmişte iki Rus kadınla ilişki yaşayarak eski eşini aldattığını ve Epstein’in bunu daha sonra öğrendiğini ifade etti.

‘BÜYÜK HATA YAPTIM ÖZÜR DİLİYORUM’

Gates, Epstein dosyalarında, yüzleri kapatılmış kadınlarla birlikte yer aldığı fotoğrafların, Epstein’in görüşmelerden sonra kendisinden asistanlarıyla beraber fotoğraf çektirmesini istemesi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Gates, “Ne mağdurlarla ne de Epstein’in çevresindeki kadınlarla zaman geçirmedim” dedi. Epstein’le görüşmenin büyük bir yanlış olduğunu söyleyen ünlü milyarder, “Yaptığım hata yüzünden herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullandı. Bill ve Melinda Gates çifti 27 yıllık evliliklerinin ardından 2021’de boşandı.

Haberin Devamı

HARVARD’DA EPSTEIN DEPREMİ

Öte yandan Harvard Üniversitesi eski Rektörü Larry Summers da Epstein bağlantısı nedeniyle üniversitedeki görevinden istifa edeceğini duyurdu. Bu akademik yılın sonunda profesörlük görevinden emekli olacağını açıklayan Summers, eski ABD Başkanı Clinton yönetiminde Hazine Bakanı ve eski Başkan Obama döneminde Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev yapmıştı.

Yayınlanan Epstein belgelerinde adı sıkça geçen Bill Gates’in, bazı kadınlarla fotoğrafları da bulunuyor.

VİCDANSIZ EPSTEIN’DEN ŞOK İFADELER… GÜÇSÜZ VE YAŞLILAR İDAM EDİLMELİ

PEDOFİLİ milyarder Jeffrey Epstein’e dair ortaya çıkan skandal belgeler dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Epstein’in 2016’daki bir yazışmada “Belki de iklim değişikliği aşırı nüfusla başa çıkmak için iyi bir yoldur. Orman yangınları türler için potansiyel olarak iyi bir şey” ifadelerini kullandığı belirtilirken “Çok fazla insan var, bu yüzden yaşlıların ve güçsüzlerin toplu olarak idam edilmesi mantıklı görünüyor. Herkesin bir gün ölecek olması temel bir gerçek olduğuna göre, ‘Neden daha erken olmasın?’ diye sormak imkânsız hale geliyor. Eğer beyin kullanılmayan nöronları ortadan kaldırıyorsa, toplum neden onların eş değerlerini korumaya devam etsin?” dediği aktarıldı.

Haberin Devamı