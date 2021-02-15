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Dünya
Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Bill Gates dünyayı bekleyen tehlikeyi söyledi ve uyardı: Covid’den kurtulmak çok daha kolay

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Bill Gates dünyayı bekleyen tehlikeyi söyledi ve uyardı: Covid’den kurtulmak çok daha kolay
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Bill Gates, koronavirüs(Covid-19) salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savundu. BBC'nin sorularını yanıtlayan Gates, "İklim değişikliğini çözmek insanlığın başardığı en muhteşem şey olacak" dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates BBC Türkçe'de yer alan habere göre, koronavirüs(Covid-19) salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savundu.

Bill Gates'in açıklamaları şu şekilde:

"Pandemi sona erecek. Çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak.

"Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmayı başarırsak bu, insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca, gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok."

"Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Öncelikle hükümetlerin bir Ar-Ge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak, yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişimi gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak, hacmi artırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor."

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