Bill Gates: 2021 yılı sonbaharına dek sürer

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan ve teknoloji devi Microsoft’u kuran Gates, Amerikan PBS televizyonuna konuştu. Gates, koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini belirterek hayatın normale dönmesinin 2021 yılı sonbaharını bulabileceğini kaydetti.

Koronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin’in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates, “Çin’de insanlar işe geri dönmeye başladı, ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak” dedi.