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'Bilinmeyen hastalık' alarma geçirdi: Afrika ülkesinde çok sayıda ölü

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#Kongo#Hastalık#Endişe
Bilinmeyen hastalık alarma geçirdi: Afrika ülkesinde çok sayıda ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:49

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, endişelere yol açan hastalığın başlangıcı ile ölüm arasındaki sürenin 48 saat olduğu belirtti.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Equateur bölgesinde bilinmeyen bir hastalık patlak verdi.

Bölgedeki doktorlar ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 21 Ocak'ta yayılmaya başlayan hastalık nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, toplam 419 vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Ofisi, ilk salgının Boloko kasabasında 3 çocuğun yarasa ısırması ve kanamalı ateş semptomları gösterdikten sonra 48 saat içinde ölmesinin ardından başladığını, ikinci salgının ise Bomate kasabasında 9 Şubat'ta ortaya çıktığını belirtti.

Bikoro Hastanesinden Serge Ngalebato, vakaların çoğunda semptomların başlangıcı ile ölüm arasındaki sürenin 48 saat olduğunu belirterek bu durumun endişeye yol açtığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl ülkenin farklı bir bölgesinde onlarca kişinin ölümüne yol açan gizemli grip benzeri hastalığın büyük ihtimalle sıtma olduğu belirtilmişti.

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#Kongo#Hastalık#Endişe

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