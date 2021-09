Bilin bakanlım ben 'Kim'im

New York’ta kaldığı otele girerken görülen Kardashian, sadece saçlarını açıkta bırakan kıyafetiyle görenleri şaşırttı. Kardashian’ın bu tercihi, her yıl farklı bir konseptle seçkin davetlileri bir araya getiren kostüm etkinliği “Met Gala” için ‘hazırlık’ olarak yorumlandı. Met Gala 2021’in en iddialı isimlerinden olacağı tahmin edilen Kim Kardashian, New York Moda Haftası kapsamındaki etkinliklere de katılacak.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor