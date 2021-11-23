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Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: İşte NASA'nın 'dünyayı kurtaracak' projesi

#NASA#Uzay#Dünya
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: İşte NASAnın dünyayı kurtaracak projesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi olası bir göktaşı felaketinden korumak için geliştirdiği DART için geri sayıma geçti. Gelecekte Dünya ile potansiyel olarak ölümcül bir çarpışmadan kaçınma yeteneğini test etmek için kasıtlı olarak bir asteroide çarpacak olan uzay aracı uzaya fırlatılıyor.

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NASA, gezegenimizin savunması için asteroide çarpacak uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor.

Kutu şeklindeki bir uzay sondası olan Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART), kasıtlı olarak bir asteroide çarpacak.

NASA bu deney ile asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek. DART'ın 11 milyon kilometrelik yolculuğun ardından Ekim 2022'de hedeflenene bölgeye ulaşması planlanıyor.

NASA'nın planı kapsamında DART bu tarihte Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a saatte 21 bin 700 km hızla çarpacak.

DART'ı uzaya Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi taşıyacak. DART'ın başarılı olması durumunda tarihte ilk kez insanlık Güneş Sistemi'ndeki bir cismin dinamiklerini ölçülebilir bir şekilde değiştirmiş olacak.

Çarpışmadan üç yıl sonra bölgeye ulaşacak olan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Hera uydusu asteroide olanları yakından görüntüleyecek.

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26 BİN GÖKTAŞI DÜNYA İÇİN RİSKLİ

Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor. Bunlardan birinin bile yolunun Dünya’yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir.

Açılımı 'Double Asteroid Redirection Test' yani 'Çifte Asteroit Yön Değiştirme Testi' olan DART görevi, NASA’nın bu nesnelere karşı savunma arayışının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: İşte NASAnın dünyayı kurtaracak projesi

NASA, yeterince hızlı bir şekilde bir uzay aracını göktaşına çarptırarak onun yönünü değiştirmeyi umuyor. Çarpışma sonucu asteroidin hızı yüzde 1 bile değişirse bunun onun yeni bir yörüngeye sahip olması için yeterli olacağı belirtiliyor.

Didymoon en son 2003 yılında Dünya’nın 6 milyon kilometre yakınından geçmişti. Bir nesnenin 7,4 milyon kilometreden yakın geçmesi 'potansiyel olarak tehlikeli' kabul ediliyor.

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

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Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.

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#NASA#Uzay#Dünya

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