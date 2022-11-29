Bilim insanlarını bile şaşırtan araştırma! Ezber bozan koronavirüs vakası

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Bundan 3 yıl önce ortaya çıkan ve dünyayı büyük bir kaosa sürükleyen koronavirüs pandemisinde ciddi yol kat edildi. Aşılama kampanyaları ve alınan önlemlerle hayatımız sonunda normale dönse de tehlike tamamen geçmiş değil.

OMİCRON 1 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüsün son derece bulaşıcı varyantı Omicron bundan bir yıl önce ortaya çıktı. Varyant çok kısa sürede dünyanın hemen hemen her ülkesinde baskın varyant haline geldi. Bilim insanları varyanta özel yeni aşılar geliştirdiler.

YENİ VARYANTLAR 'SON OYUN' OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Koronavirüsün mutasyona uğrayarak yeni varyantalar oluşturması aslında pandeminin bitişinin sinyali olarak görülüyordu.

Çünkü yeni çıkan varyantlar orijinal virüse göre daha hafifti ve bilim insanları mutasyona uğrayan virüslerin evriminin bir tür 'son oyunu' olduğuna inanıyorlardı.



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Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre sıradaki koronavirüs varyantı şu anda dünyaya hakim olan hafif suşlardan çok daha şiddetli olma eğilimde.

BİLİM İNSANLARINI ENDİŞELENDİREN VAKA

Güney Afrika'daki araştırmacılar, 6 aydan fazla süredir virüsü bünyesinde barındıran, bağışıklığı baskılanmış bir HIV hastasını inceledikten sonra virüsün hala ölümcül olma potansiyeline sahip olduğunu keşfettiler.

İncelenen hasta, uzun süredir Omicron varyantından mustarip olan hatalardan birisi. Hastanın bağışıklık sistemi ciddi derecede zayıflamış olduğu için virüs zamanla daha fazla hücre ölümüne neden oldu ve akciğerlerdeki iltihaplanma arttı.

Bağışıklığı baskılanmış kişiler enfeksiyonu tam olarak temizleyemezler, bu da virüsün yeni değişikliklerle vücutlarında çoğalmasına ve mutasyona uğramasına neden olur.

OMİCRON'DAN ÇOK KOVİD SOYUNUN ATALARINA BENZİYOR

Güney Afrika'nın Durban kentinde yer alan Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar söz konusu hastadan düzenli olarak kan örnekleri aldılar.

Alınan kan örnekleri ile virüsün genetik yapısındaki değişiklikleri inceleyen araştırmacılar aynı zamanda hastanın hücrelerinin hastalık sürecinde nasıl davrandığını incelediler.

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İlk tanılardan itibaren zaman geçtikçe, hastada hücre ölümü daha sık hale geldi. Enfeksiyonun 190. günde hücre ölümü yaklaşık yüzde 10'a yükseldi. Bu rakam orijinal tür ile neredeyse aynı oran.

Araştırmayı yöneten virolog Profesör Alex Sigal'e göre bu etkiler, Omicrondan çok Kovid soyunun atalarına benziyor.

BİR SONRAKİ VARYANT OMİCRON KADAR HAFİF OLMAYABİLİR

Dr Sigal bunun ne anlama geldiğini açıklarken "Bu durum basit değil çünkü elimizdeki parametreler, uzun vadeli evrimin her zaman zayıflamaya yol açmadığını gösteriyor. Bu nedenle, bundan sonra yeni bir Varyant gelirse Omicron kadar hafif olmayabilir." ifadelerini kullandı.



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Araştırma ekibinin yayınladığı sonuçlar, Omicron'a bakarak bundan sonraki koronavirüs varyantlarının daha hafif geçeceğini savunan bilim insanları için şok etkisi yarattı.

Reading Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr Simon Clarke, Dailymail'e yaptığı açıklamada araştırmayı destekleyerek "Her enfeksiyon virüse özelliklerini değiştirme fırsatı sunar." dedi.

HER ŞEYİ BAŞA DÖNDÜREBİLECEK KIYAMET VARYANTI

Omicron varyantının, orijinal Kovid suşunun yanı sıra alfa ve delta varyantlarından daha az hastalığa neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak Afrika'daki araştırmanın sonuçları tam dadünya çapşında başlayan yeni dalgalanmanın ortasında geldi.

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Bazı araştırmacılar vakalardaki artışın virüse karşı mücadeleyi en başa döndürme potansiyeline sahip bir kıyamet varyantı doğurabileceğini düşünüyor.

ABD'DE DE DURUM İYİ DEĞİL, HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

Halk sağlığına yönelik endişeler sadece vaka sayısının uzun süre sonra rekor kırdığı Çin'de körüklenmedi. ABD, RSV ve grip vakalarındaki patlamanın gölgesinde girdiği kış aylarında koronavürüs vakalarında da artış olmasını bekliyor.

Ülkede hastaneler dolup taşarken, birçok eyaletteki hastalar boş yatak bulmak için helikopterlerle yüzlerce kilometre uzağa naklediliyor.