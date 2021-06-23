Bilim insanlarından uyarı: Kovid-19 polenlerle yayılabilir!

2019'dan beri hayatımızada olan Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Virüsün yayılmasını modelleyen bilim insanları ilginç bir keşfe imza attı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Lefkoşa Üniversitesi'nden uzmanlar, bir polen yayıcı olan söğüt ağacının bilgisayar simülasyonunu oluşturdu ve tanelerinin nasıl yayıldığını modelledi.

Söz konusu model, hafif bir esintide, polenlerin yalnızca bir dakika içinde 20 metre uzaktaki bir kalabalığa ulaşabildiğini belirledi ve viral parçacıkların yol boyunca hareket etmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Bulgulara dayanarak bilim insanları kovid-19'un yayılma riskini azaltmak için sıklıkla önerilen altı metrelik sosyal mesafenin her zaman yeterli olmayabileceğinin altını çizdi.

Uzmanlar, yoğun bir günde, ortalama bir ağacın her metre küp başına 10'dan fazla polen tanesini havaya kaldırabileceğini ve her bir tanesinin yüzlerce viral partikül taşıyabildiğini söyledi.

Aynı çalışmada, bu durumun yüzlerce kişinin enfeksiyon kapmasına neden olabileceği vurgulandı.

Ekip, özellikle, ağaçlarından saçılan 10 bin polen tanesinin, yaklaşık 20 metre uzaktaki biri 10 kişiden biri, diğeri 100 kişiden oluşan bir topluluğa nasıl etki edeceğini mercek altına aldı.

Ekip ayrıca bunun, viral partikülleri daha uzağa taşıma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Başka bir deyişle bu durum, ağacın menzili içindeki insanlar için enfeksiyon riskini artırıyor.

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Drikakis, 'Bildiğimiz kadarıyla, havadaki polen mikro tanelerinin hafif bir esinti ile nasıl taşındığını, açık havada kalabalıklarda hava yoluyla virüs bulaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu modelleme ve simülasyon yoluyla ilk kez gösteriyoruz' dedi.

Söz konusu proje kapsamında polenin rüzgarda bir söğüt ağacından havada nasıl hareket ettiğini gösteren bir bilgisayar simülasyonu oluşturmak için son teknoloji akışkanlar dinamiği modelleri kullanıldı.

Çalışmanın tüm bulguları Physics of Fluids dergisinde yayınlandı .

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