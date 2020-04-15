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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Bilim insanlarından 'Sosyal mesafe ne kadar sürecek' sorusuna yanıt

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Bilim insanlarından 'Sosyal mesafe ne kadar sürecek' sorusuna yanıt
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ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 yılına kadar dönem dönem sosyal mesafe uygulanması gerekebileceğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmasının ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Kovid-19'un soğuk aylarda daha bulaşıcı olacağını varsayan bilim insanları, 2022'ye kadar hastanelerin dolup taşmasını engellemek için sosyal mesafenin dönemsel olarak tekrarlanması gerekebileceği, bir kereliğe mahsus tecritin bu durumun önüne geçemeyeceği sonucuna vardı.

"Zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemi"

Araştırma ekibinin lideri Stephen Kissler, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'de SARS CoV-2 vakasını yoğun bakım kapasitesi limitleri içinde tutmak için bir kereliğe mahsus sosyal mesafe önlemlerinin büyük ihtimalle yetersiz olacağı bulgusunu elde ettik. Diğer tedavi çeşitlerinin yokluğunda zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemleri gibi görünüyor."

Çalışmada ayrıca bir modellemede, aralıksız sosyal mesafenin toplumun bağışıklık geliştirmesine engel olmakta çok etkili, bu açıdan da olumsuz bir yöntem olduğu gözlendi.

Yeni tip Corona Virüs vaka sayısı, dünya genelinde 2 milyonu geçerken, en çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu.

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