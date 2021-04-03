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Dünya
Vahdet AYAZ/İNGİLTERE, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Bilim insanlarından mutasyon uyarısı: Aşılar mutasyonlara karşı etkisiz kalabilir

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Bilim insanlarından mutasyon uyarısı: Aşılar mutasyonlara karşı etkisiz kalabilir

İngiltere’de Londra King’s Koleji’nde görevli Dr. Tony Lockett, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek için mümkün olduğunca herkesin aşı olması gerektiğinin altını çizerek, enfeksiyonların artışının yeni mutasyonları ortaya çıkarma riski olduğunu ve bu mutasyonların geliştirilen birçok aşıyı saf dışı bırakabileceğini söyledi.

İngiltere’de Londra King’s Koleji’nde görevli Dr. Tony Lockett, koronavirüse bağlı enfeksiyonların artması durumunda yeni mutasyonların ortaya çıkmasının büyük bir olasılık olduğunu açıkladı. Lockett, mümkün olduğunca herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayarak, yeni ortaya çıkabilecek mutasyonların çok daha güçlü olabileceğini, genç kişilerde can kayıplarına ve hastalığı daha ağır geçirmelerine neden olabileceğini söyledi. Oluşan tehdide ve riske dikkat çeken Lockett, bu olasılığı "Çok çok çok korkunç" olarak nitelendirdi.

BULAŞMA, MUTASYON OLASILIĞINI ARTIRMAKTADIR

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Lockett, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz enfeksiyonlar, virüsün daha aktif bir şekilde çoğalmasına yol açar ve dolayısıyla mutasyon daha olasıdır. Bu kapsamda en iyi mücadele, mümkün olduğunca herkesin aşılanmasıdır. Bununla birlikte virüsün yayılma hızı, karantina ve tedbirlerle birlikte düşürülebilir" dedi.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU TAKİP EDİLMELİ

Öte yandan Harvard Profesörü Dr. William Hannage, Lockett’in sözlerini destekleyerek yayılmanın mutasyon olasılıklarını artırdığını belirtti. Özellikle Güney Afrika varyantı olarak bilinen 'E484K' mutasyonunun takip edilmesi ve bu mutasyona dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Hannage, "Şu anda, virüsün önceki enfeksiyondan bağışıklığı atlattığı düşünülen ve çeşitli varyantlarda bulunan spike proteinindeki bir mutasyon olan E484K ile ilgili çok fazla endişe var. Aşıların en azından ağır hastalığa karşı koruma sağladığı görülse de bu mutasyon dikkat edilmesi gereken bir şey" dedi. Hannage, zamanla ortaya çıkabilecek yeni mutasyonların, halihazırda geliştirilen birçok aşıyı saf dışı bırakabileceği ve etkinliklerini azaltabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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