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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.04.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izleri bulundu

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Bilim insanlarından korkutan uyarı: Bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izleri bulundu

Koronavirüs ile hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Bilim insanları yurtdışında kullanılan bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izler tespit ettiklerini duyurdu. Araştırmayı yapan ekip bu durumun maskelerin bir bölümünü kapsadığını belirtti. Söz konusu maskelerin belirlenen standartların altında olduğu bilgisinin de altı çizildi.

Koronavirüse kaşı pek çok aşı geliştirilse de uzmanlar maske mesafe ve temizlik uyarılarını yineliyor.

Pandemi ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen maskeler ile ilgili oldukça ürkütücü bir gelişme yaşandı.

Hamburg Çevre Enstitüsü'de görev alan bilim insanları bazı maskelerde 'ölümcül' kimyasal izler tespit ettiklerini duyurdu.

Koronavirüs bitse bile... Maske uzun yıllar hayatımızda kalacak
Koronavirüs bitse bile... 'Maske uzun yıllar hayatımızda kalacak'

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Michael Braungart, bazı maskelerin belirlenen standartlarda olmadığını belirtti.

"TEHLİKELİ SONUÇLARA GEBE"

Söz konusu maddelerde 'ölümcül' kimyasal izlere rastlandığının altını çizen Braungart şu ifadeleri kullandı;

"Bu maskeler aracılığı ile ağzımızdan ve burnumuzdan soluduğumuz şey aslında son derece tehlikeli sonuçlara gebe"

'KOKU' İÇİN İNSAN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR

Ekip standartların altında olan bu maskelerin yeni bir maske paketi açıldığında 'temiz' koku veren kimyasal olan formaldehit ve diğer kimyasalları içerdiği keşfetti.

Braungart, "Bu maskeler Formaldehit ve hatta anilin bulduk ve maskeden gelen hoş olmayan kimyasal kokuları kapatmak için bilinmeyen yapay kokuların uygulandığını tespi ettik" dedi.

Biri ABD Başkanı, biri İngiltere Kraliçesi... Herkesin aklında aynı soru: Maskesini neden çıkarmıyor
Biri ABD Başkanı, biri İngiltere Kraliçesi... Herkesin aklında aynı soru: Maskesini neden çıkarmıyor?

'MAVİ MASKE' UYARISI

Bilim insanı aynı açıklamasında mavi renkli maskelerin bir kısmında kobalt maddesi keşfettiklerini de sözlerine ekledi.

Ekip yaptığı araştırmada Formaldehit'in yanı sıra 'tehlikeli' olarak sınıflandırılan florokarbonların açık kanıtlarını da tespit etti.

Florokarbonlar insan sağlığı için son derece riskli olarak görülüyor ve bilim insanları son dönemde bu maddenin gereksiz kullanımının durdurulması için çağrıda bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

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