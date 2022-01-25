Bilim insanlarından ilginç iddia... Mars'taki gizemli görüntünün sırrı çözüldü!

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'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars yıllardır insanoğlunun hedefinde.

Ay'a ayak bastığımızdan beri Mars'a gitmenin hayalini kuruyoruz. Bu hayal henüz gerçek olmasa da gezegene pek çok uzay aracı göndermeyi başardık.

Bu araçlar sayesinde Mars ile ilgili sayısız keşfe imza atılırken gelen görüntüler pek çok gizemin ortaya çıkmasına da neden oluyor.

Bunlardan bir tanesi sonunda çözüşmüş olabilir. En azından ABD'li bilim insanlarının iddiası bu yönde.

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2018'deki araştırmalar, Mars'ın güney kutbundaki parlak yansımaların su olabileceği inancına yol açmıştı. Ancak şimdi bilim insanları bunun sadece bir yanılsama olduğunu iddia ediyor.

Zira Texas Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar 2018 çalışmasında görülenin buzun altına gömülü volkanik kaya olabileceğine inanıyor.

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Texas Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nde (UTIG) gezegen bilimcisi ve aynı zamanda çalışmanın baş yazarı olan Cyril Grima yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Suyun yüzeye bu kadar yakın olması için hem çok tuzlu bir ortama hem de güçlü, yerel olarak üretilen bir ısı kaynağına ihtiyacınız var. Ama bu bölge hakkında bildiklerimizle uyuşmuyor.'

Ekibin araştırması sıcaklık ve basıncın orada suyun var olma ihtimalini azalttığı sonucuna ulaştı. Ancak Mars'ta bol miktarda buz bulunuyor olabilir.

York Üniversitesi'nden bir Mars jeofizikçisi olan Isaac Smith, parlak radar işaretlerinin kaya suda aşındığında oluşan bir tür kil olduğuna inanıyor.

Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan çalışma, 2005 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bir radar aracı olan Marsis'ten gelen üç yıllık verilere dayanıyor.