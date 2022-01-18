Bilim insanlarından ezber bozan araştırma... 'Kaçınılmaz son' hızlandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Yok artık dedirten olay Köprüyü çalıp götürdü'Yok artık' dedirten olay! Köprüyü çalıp götürdü#ANKARA
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyorTuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyor? #Tuba Büyüküstün
Neden bıçak altına yattı Berksan sessizliğini bozduNeden bıçak altına yattı? Berksan sessizliğini bozdu#Berksan
HABERLERDünya Haberleri

Bilim insanlarından ezber bozan araştırma... 'Kaçınılmaz son' hızlandı!

#Dünya#İsviçre#Bilim
Bilim insanlarından ezber bozan araştırma... Kaçınılmaz son hızlandı

İsviçre'de yapılan bir araştırma Dünya'nın iç kısmının beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuğu sonucuna ulaştı. Söz konusu sonuçlara göre, gezegenimiz Merkür ve Mars gibi daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde inaktif hale gelecek.

Haberin Devamı

Gezegenimiz Dünya evredeki milyarlarca galaksinin aksine aktif durmada. Ancak bu durum sonsuza kadar sürmeyecek.

İsviçreli bilim insanları bu kaçınılmaz sonun sanılandan daha hızlı gerçekleşeceği sonucuna ulaştı.

ETH Zürih'te görev yapan bilim insanları Dünya'nın mantosu ile dış çekirdeği arasındaki sınırı oluşturan Bridgmanit'in termal özelliklerini inceledi.

Çalışma kapsamında Dünya'nın iç kısmının beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuğu sonucuna ulaşıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu ısı kaynaklı levha tektoniğinin beklenenden daha hızlı yavaşladığı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle gezegenimiz Merkür ve Mars gibi daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde inaktif hale gelecek.

Ancak bu sürecin tam olarak ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Haberin Devamı

Bilim insanlarından ezber bozan araştırma... Kaçınılmaz son hızlandı

Araştırmayı gerçekleştiren ekip adına açıklamalarda bulunan dünya bilimcisi Motohiko Murakami şu ifadeleri kullandı;

'Elde ettiğimiz sonuçlar bize Dünya'nın dinamiklerinin evrimi hakkında yeni bir bakış açısı sunabilir. Zira sonuçlar diğer kayalık gezegenler Merkür ve Mars gibi, Dünya'nın da beklenenden çok daha hızlı soğuduğunu ve hareketsiz hale geldiğine işaret ediyor.'

Ekip, çalışma kapsamında bir Bridgmanit kristalini bir elmas örs hücresi içine sıkıştırdı ve lazer yardımıyla ısıttı. Ardından sonuçlar 'optik absorpsiyon' ölçüm sistemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Profesör Murakami, 'Bu ölçüm sistemi, Bridgmanit'in termal iletkenliğinin varsayılandan yaklaşık 1,5 kat daha yüksek olduğunu göstermemize izin veriyor' dedi.

Bu, ısının çekirdekten mantoya kaçma hızının da önceden varsayıldığından daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

'Bu tür olaylar hakkında, zaman saptamak için hâlâ yeterince bilgimiz yok' diyen Murakami, Çekirdekteki radyoaktif elementlerin bozulmasından manto dinamiklerinin nasıl etkilendiğini de belirlememiz gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmanın tüm bulguları Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayınlandı .

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya#İsviçre#Bilim

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19