Bilim insanlarından ezber bozan araştırma... 'Kaçınılmaz son' hızlandı!

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Gezegenimiz Dünya evredeki milyarlarca galaksinin aksine aktif durmada. Ancak bu durum sonsuza kadar sürmeyecek.

İsviçreli bilim insanları bu kaçınılmaz sonun sanılandan daha hızlı gerçekleşeceği sonucuna ulaştı.

ETH Zürih'te görev yapan bilim insanları Dünya'nın mantosu ile dış çekirdeği arasındaki sınırı oluşturan Bridgmanit'in termal özelliklerini inceledi.

Çalışma kapsamında Dünya'nın iç kısmının beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuğu sonucuna ulaşıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu ısı kaynaklı levha tektoniğinin beklenenden daha hızlı yavaşladığı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle gezegenimiz Merkür ve Mars gibi daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde inaktif hale gelecek.

Ancak bu sürecin tam olarak ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

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Araştırmayı gerçekleştiren ekip adına açıklamalarda bulunan dünya bilimcisi Motohiko Murakami şu ifadeleri kullandı;

'Elde ettiğimiz sonuçlar bize Dünya'nın dinamiklerinin evrimi hakkında yeni bir bakış açısı sunabilir. Zira sonuçlar diğer kayalık gezegenler Merkür ve Mars gibi, Dünya'nın da beklenenden çok daha hızlı soğuduğunu ve hareketsiz hale geldiğine işaret ediyor.'

Ekip, çalışma kapsamında bir Bridgmanit kristalini bir elmas örs hücresi içine sıkıştırdı ve lazer yardımıyla ısıttı. Ardından sonuçlar 'optik absorpsiyon' ölçüm sistemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Profesör Murakami, 'Bu ölçüm sistemi, Bridgmanit'in termal iletkenliğinin varsayılandan yaklaşık 1,5 kat daha yüksek olduğunu göstermemize izin veriyor' dedi.

Bu, ısının çekirdekten mantoya kaçma hızının da önceden varsayıldığından daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

'Bu tür olaylar hakkında, zaman saptamak için hâlâ yeterince bilgimiz yok' diyen Murakami, Çekirdekteki radyoaktif elementlerin bozulmasından manto dinamiklerinin nasıl etkilendiğini de belirlememiz gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmanın tüm bulguları Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayınlandı .