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Bilim insanlarından çığır açacak keşif: Birçok hastalığa iyi geliyor

#Samoa Adası#Matalafi#Tedavi
Bilim insanlarından çığır açacak keşif: Birçok hastalığa iyi geliyor

Bilim insanlarının Samoa Adası'nda yetişen bir bitki üzerinde yaptığı çalışmalar tıp dünyasında sevinçle karşılandı. Zira adanın neredeyse her yerinde yetişen bu bitki birçok hastalığın tedavisi için büyük bir potansiyel taşıyor.

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Yeni Zelandalı bilim insanları, Büyük Okyanus’un güneyinde bulunan Samoa Adası’nda doğal olarak yetişen “Matalafi” bitkisinin iltihaplanmada sıklıkla kullanıldığı hatta Ibuprofen kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Bilimsel ismi Psychotria insularum olan matalafi bitkisinin ayrıca Parkinson, diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin tedavisinde potansiyel olabileceği ifade edildi.

Yeni Zelanda Wellington Victoria Üniversitesi ve Samoa Bilimsel Araştırma Organizasyonu’ndan bilim insanları, Büyük Okyanus’un güneyinde bulunan Samoa Adası’nda sıklıkla yetişen Matalafi adlı bitki üzerinde çalışma yaptı.

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Adada neredeyse her evin bahçesinde doğal olarak yetişen 2 metrelik, beyaz çiçekli ve kırmızı küçük meyveli bitkinin yerel halk tarafından birçok hastalığın tedavisinde uzun süredir kullanıldığı ifade edildi.

Bilim insanlarından çığır açacak keşif: Birçok hastalığa iyi geliyor

YAPRAKLARIN EZİLMESİYLE SUYU İÇİLEREK KULLANILIYOR

Matalafi’nin yapraklarının ezilmesiyle elde edilen suyun; ateş, vücut ağrıları, şişlikler, yaralar, fil hastalığı, idrar kaçırma, cilt enfeksiyonları, kusma, solunum yolu enfeksiyonları ve karın rahatsızlığı ile ilişkili iltihabı tedavi etmek için yaygın olarak kullanıldığı hatta ilaç etken maddesi olan Ibuprofen kadar etkili olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, bitkinin etken maddesinin vücutta bulunan demirle etkileşime girerek bahsi geçen hastalıkları tedavi ettiğini belirtti. Bu özelliği sayesinde matalafi bitkisinin kanser, nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson gibi), diyabet, kalp hastalıkları tedavisinde de potansiyeli olduğu vurgulandı.

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