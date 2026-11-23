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İnsanlık evreni her geçen gün daha gelişmiş yöntemlerle araştırıyor. Araştırmacılar, izlerine yeni rastlanan bir gezegenin, Neptün'ün ötesinde yıllardır keşfedilmeden kalmış olabileceğini belirtti.

Japonya Kindai Üniversitesi'nden Dr. Patryk Sofia Lykawka, "Güneş Sistemimizi haritalandırmakla geçen on yılların ardından, başka bir gezegenin bunca zamandır bizden saklandığını keşfetmeyi hayal edin. Eğer bu gezegen gerçekten varsa, Güneş Sistemimizin tarihi ve Güneş'e en uzak cisimlerin neden bu kadar sıra dışı şekilde hareket ettiğine dair fikirlerimizi değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

SEDNA'NIN GARİP YÖRÜNGESİ

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Neptün'ün ötesinde, Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalma donmuş kalıntılarla dolu geniş bir bölge bulunuyor. Bu bölgeye Neptün ötesi cisimler deniyor. Çoğu gök cismi, Kuiper Kuşağı içinde nispeten tahmin edilebilir yörüngeler izleyerek Güneş'in etrafında hareket ediyor. Ancak son 20 yılda gökbilimciler, kolayca açıklanamayan, alışılmadık derecede uzamış ve eğik yörüngelere sahip giderek artan sayıda uzak cisim tespit etti. Bu cisimler arasında en kafa karıştırıcı olanlardan biri de bilinen gezegenlerin çok ötesine doğru hareket eden buz kaplı göktaşı Sedna'ydı.

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Bazı bilim insanları, bu garip hareketlerin görünmeyen bir gezegenin derin uzayda uyguladığı yerçekimi etkisinin sonucu olabileceğini öne sürdü. Bu fikri araştırmak için araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin 4,5 milyar yıllık tarihinin tamamını kapsayan bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi. Modeller, farklı kütlelere ve yörünge yollarına sahip gizli bir gezegenin zaman içinde uzaktaki buzlu cisimleri nasıl etkileyebileceğini test etti. Yapılan simülasyonlar, daha önce keşfedilmemiş bir dünyanın garip yörünge hareketlerinin çoğunu açıklayabileceğini ortaya koydu.

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DÜNYA'DAN 200 KAT UZAKTA

Daily Mail'ın haberine göre, ekibin simülasyonları X2 gezegeninin Dünya'nın kütlesinin iki katına eşit olabileceğini ve Güneş'ten yüzlerce astronomik birim uzaklıkta oldukça uzun bir yörüngeyi takip edebileceğini gösteriyor. Gezegen, en yakın yaklaşımında bile Dünya'dan Güneş'e olan uzaklığın en az 200 katı kadar uzakta kalıyor olabilir. Bu da onu tespit etmeyi zorlaştırıyor.

Bulgular, uzayın dış katmanlarında çok daha büyük ve kütleli bir dünyanın gizlendiğini öne süren Dokuzuncu Gezegen teorisine alternatif bir açıklama sunuyor. Yeni model bilinen her gözlemi mükemmel bir şekilde yansıtmasa da bilim insanları, modelin uzak buz kütlelerinde görülen sıra dışı özelliklerin birçoğunu başarıyla yeniden ürettiğini söylüyor.

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Dr. Lykawka, "Modelimiz, uzak buzlu cisimler arasında gözlemlenen sıra dışı yörünge modellerinin birkaçını yeniden üretiyor ancak model ile gözlemler arasında daha fazla araştırmamız gereken farklılıklar da mevcut" dedi.

YENİ TELESKOPLAR GERÇEĞE IŞIK TUTACAK

X2 teorisi, yıllardır süregelen gizli dünyalar arayışına dayanıyor. Gizli gezegen araştırmaları, 1930'da Plüton'un keşfine yol açan orijinal "X Gezegeni" çalışmalarıyla ilgi odağı haline gelmişti. Bilim insanları yeni nesil güçlü teleskopların Güneş Sistemi'nde gizli gezegen teorisine bir yanıt üreteceğini umuyor.

Güney Queensland Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Prof. Jonti Horner, Vera C. Rubin Gözlemevi'nin Uzay ve Zaman Miras Araştırması da dahil olmak üzere gelecekteki gözlemlerin, araştırmacıların uzak Güneş Sistemi hakkındaki tahminleri test etmelerine ve keşfedilmemiş gezegeni aramalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

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Horner, "Heyecan verici olan şey, bu fikri test etme fırsatımızın olması. Rubin Gözlemevi gökyüzünü incelerken Güneş Sistemi'nin uzak bölgelerini anlamamıza yardımcı olacak yeni ipuçları bulacağız ve keşfedilmeyi bekleyen başka bir gezegen olup olmadığını da öğreneceğiz" diye konuştu.

Makale, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.