Bilim insanlarından büyük buluş: Kovid-19'a 'nano' tuzak!

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 150 milyon 41 bin 540'a, toplam can kaybı ise 3 milyon 158 bin 419'a ulaştı. Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından Kovid-19’a ilişkin verileri analiz ederek aşı dozlarının raporunu hazırlayan Bloomberg’e göre, dünya genelinde 172 ülkede 1 milyar 8 milyon doz aşı uygulandığı belirtildi.

Raporda, dünyadaki günlük aşı uygulanma oranının ortalama 20.3 milyon doz olduğu ve küresel nüfusun yüzde 7.1’inin aşılandığı belirtildi.

Aşılama ve yeni aşılar geliştirme çalışmaları devam ederken bilim insanlarından virüse çare olacak yeni buluşlarla ilgili çalışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Bilim insanları tarafından Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı. "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulunda görevli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin hücrelere bağlanma mekanizmasını inceleyerek yüzeylerinde yüksek yoğunlukta ACE2proteini ve antikorlar bulunan iki tür nanoparçacık tasarladı.

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında "Nanotuzaklar", kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde psödovirüse karşı kullanıldı ve sistemin, virüsün hücrelere girişini tamamen engellediği görüldü.

Nanoparçacıkların, bağışlanan ve solunum cihazı yoluyla canlı tutulan akciğerde de enfeksiyonun önüne tamamıyla geçtiği gözlendi.

Bundan sonraki aşamada uzmanlar, sistemi SARS-CoV-2 ve varyasyonları üzerinde denemeyi planlıyor.

Uzmanlar, nanoparçacıkların, vücuda nazal sprey aracılığıyla verilmesini öngörüyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Matter" dergisinde yayımlandı.

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