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Bilim insanlarından bir ilk: Nükleer atıkla çalışan pil!

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#Nükleer#Atık#Pil
Bilim insanlarından bir ilk: Nükleer atıkla çalışan pil
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:17

Bilim insanları, nükleer atıklardan faydalanarak mikroçipleri çalıştırabilecek pil üretti. Ohio State Üniversitesi’nden havacılık mühendisi İbrahim Öksüz, geliştirilen teknolojiye ilişkin “Nükleer pil konsepti oldukça umut verici" ifadesini kullandı.

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Bilim insanları nükleer atıkla çalışan pil geliştirdiklerini açıkladı.

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, nükleer atıklardan yayılan gama radyasyonunu kullanarak mikroçipleri çalıştırabilecek enerji üretti.

Mevcut sistem yalnızca küçük sensörleri besleyebilecek kapasitede olsa da bilim insanları ilerleyen dönemde daha büyük ölçeklere taşınabileceğini düşünüyor.

Araştırma ekibinden nükleer mühendis Raymond Cao, “Atık olarak görülen bir şeyi alıp işe yarar bir kaynağa dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

Ohio State Üniversitesi’nden havacılık mühendisi İbrahim Öksüz ise gelecekte bu yöntemin daha büyük ölçeklerde uygulanabileceğini vurgulayarak, “Nükleer pil konsepti oldukça umut verici. Geliştirmeye açık pek çok alan var fakat gelecekte bu yöntemin enerji üretimi ve sensör teknolojisinde önemli bir yer edineceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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#Nükleer#Atık#Pil

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