Bilim insanları uyardı: Limanlar tehdit altında... Dünya haritası yeniden çizilecek

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Uluslararası Kriyosfer İklim İnisiyatifi (ICCI), iklim krizini incelediği analiz raporlarını açıkladı. ICCI'nin analizlerinde, küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyelerinin, dünyanın en büyük ve önemli petrol limanlarının sular altında kalacağını gösterdiği açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre analizlerde, en çok "süpertanker" olarak bilinen gemilerin trafiğine sahip 13 limanın, deniz seviyesinin sadece 1 metre yükselmesi ile çok ciddi zarar göreceği belirtildi.

Araştırmacılar, özellikle Suudi Arabistan'daki Ras Tanura ve Yanbu limanlarının bu konudaki en savunmasız limanlar olduğunu söyledi. Her iki liman da Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco tarafından işletiliyor ve ülkenin petrol ihracıtının yüzde 98'i bu limanlardan yapılıyor.

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Analizde yer alan diğer limanlar arasında; dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston ve Galveston kentlerindeki limanlar ile BAE'deki Havr Fakkan ve Füceyre limanları, Çin'deki Dalian limanının yanı sıra Şangay ve Ningbo-Zhousan limanları, Singapur ve Hollanda'daki limanlar yer aldı.

ICCI tarafından yayınlanan veriler, deniz seviyesinin 1 metre yükselmesinin yüzyıl içerisinde kaçınılmaz olduğunu ve yüksek emisyon değerlerinin düşürülmemesi halinde buzulların erimesi ile bu yükselmenin 2070 yılında gerçekleşebileceğini gösterdi.

Buzullardaki erimenin durdurulamaması halinde ise, bin yıl içerisinde deniz seviyesinin 3 metreye ulaşabileceği vurgulandı.

"İRONİK"

Bilim insanları, fosil yakıt sevkiyatlarının gerçekleştiği limanların, küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtlar nedeniyle zarar görecek olmasının ironik olduğunu söylediler. Bilim insanları, yenilenebilir enerjiye geçerek emisyonları azaltmanın küresel ısınmayı durduracağını ve daha güvenilir enerji sağlayacağını belirttiler.

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ICCI direktörü Pam Pearson, “Petrol tankeri limanlarının, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan deniz seviyesi yükselmesi tehdidi ile karşı karşıya kalması ironik” dedi.

Hükümetlerin ve şirketleri kısa vadeli çıkarları nedeniyle bu tehdidin göz ardı edildiğini söyleyen Pearson, "Deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin veriler, hükümetlerin bilinçlenmesine yardımcı olmadığı gösteriyor" ifadesinde bulundu.

ICCI'nin baş danışmanı James Kirkham, "Petrol vanalarını kapatmayı reddetmek, deniz seviyesinin yükselmesi için çaba harcamaktır. Buzulların erimesinin hızlanması ve okyanusların genişlemesi, deniz seviyesinin yükselme hızının son 30 yılda iki katına çıkmasına neden oldu" açıklaması yaptı.

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Kirkham, "Liderler, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda iki kat daha fazla çaba harcamadıkça, deniz seviyesindeki yükselmenin korkunç etkileri daha da artacak. Bu konuda çaba harcayan ülkelerin de kıyı şeritleri etkilenecek" sözlerini açıklamasına ekledi.

Tahminlere göre deniz seviyesinin yükselmesi, küresel ısınmanın uzun vadedeki en tehlikeli etkisi olacak ve dünya haritasını yeniden çizecek.