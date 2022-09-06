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Bilim insanları uyardı… ‘Kıyamet’ buzulundan kötü haber: İki kat hızlandı!

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#Antartika#Kıyamet Buzulu#Thwaites Buzulu
Bilim insanları uyardı… ‘Kıyamet’ buzulundan kötü haber: İki kat hızlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 16:23

Antarktika’da “Kıyamet buzulu” olarak da bilinen Thwaites buzulunda yapılan son araştırmalar maalesef beklenenden de kötü haberler getirdi. Deniz tabanından elde edilen görüntüler bizi bekleyen felaketin iki kat hızlı şekilde yaklaştığını gösterdi…

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Florida büyüklüğündeki Batı Antarktika buzulu, küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında tahminlerde bulunmaya çalışan bilim insanları için önemli bir ölçüt.

Antarktika'da yer alan Thwaites Buzulu’nun, son 200 yılda önceden düşünülenden iki kat daha hızlı geri çekildiği keşfedildi.

KIYAMET KAPIMIZA DAYANDI

Çalışma ayrıca, buzulun gelecekte küçük zaman ölçeklerinde büyük değişiklikler görebileceğini gösteriyor.

Yani uzmanlara göre kıyamet kapımızda sayılır…

Buzulun önündeki deniz tabanının yaklaşık Houston büyüklüğünde bir alanının haritasını çıkarıldı ve bu, deniz buzu eksikliği nedeniyle dikkate değer olağandışı bir yaz sırasında aşırı koşullarda yapıldı.

Bu da bilim insanlarının tarihte ilk kez buzul cephesine erişmesine izin verdi.-

Bilim insanları uyardı… ‘Kıyamet’ buzulundan kötü haber: İki kat hızlandı
DENİZ SEVİYESİ 3 METRE YÜKSELECEK!

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Uzmanlar, bu geri çekilmenin küresel deniz seviyelerinin 3 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Üstelik bu geri çekilmesinin potansiyel etkisi çok büyük çünkü Thwaites'in ve çevresindeki buzlu havzaların toplam kaybı, küresel deniz seviyelerini 3 metreye kadar yükseltebilir.

Thwaites Buzulu bu nedenle yaygın olarak 'Kıyamet Buzulu' olarak da adlandırılıyor.

Bilim insanları uyardı… ‘Kıyamet’ buzulundan kötü haber: İki kat hızlandı
ONA KIYAMET BUZULU DİYORLAR

Bilim adamları ilk kez, Thwaites'in önündeki deniz tabanının kritik bir alanını yüksek çözünürlüklü olarak haritaladılar ve bu da onlara buzulun geçmişte ne kadar hızlı geri çekildiğini ve hareket ettiğini gösteren bir pencere verdi.

Güney Florida Üniversitesi Deniz Bilimleri bölümündeki uzmanlara göre, çarpıcı görüntüler bilim için yeni olan jeolojik özellikleri gösteriyor ve aynı zamanda Thwaites'in geleceğini görmek için de bir tür kristal küre etkisi yapıyor.

Bilim insanları uyardı… ‘Kıyamet’ buzulundan kötü haber: İki kat hızlandı
ACI GERÇEĞİ BM AÇIKLADI

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Birleşmiş Milletler'e göre, insan nüfusunun kabaca yüzde 40'ı kıyıdan 60 mil uzakta yaşıyor.

Bu da deniz seviyesinde yaşanacak değişikliklerin dünya nüfusunun çok büyük bir kısmını etkileyeceğini gösteriyor.

Çalışmayı yürüten uzmanlara göre elde ettikleri bilgiler küresel planlama çabalarını geliştirmek için kritik önemde.

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#Antartika#Kıyamet Buzulu#Thwaites Buzulu

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