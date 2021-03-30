Bilim insanları tarih verdi: Aşı etkisiz hale gelebilir!

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar için korkutan bir açıklama geldi.

Bilim insanları 'aşı baharı' olarak da anılan içinde bulunduğumuz sürecin sona erebileceğini duyurdu.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın dört bir yanından araştırmacılar mevcut aşıların etkisini düşürecek mutasyonlara karşı uyardı.

ÇOĞUNLUK İDDİAYI DESTEKLİYOR

28 ülkeden 77 bilim insanı ile yapılan ankette her 3 araştırmacıdan 2'si mevut aşıların modifiye edilmesi gerekeceği iddiasını destekledi.

Kabus senaryosu olarak yorumlanan bu durum için çoğunluk 2022 yılının başını işaret etti.

TARİH VERDİLER

Söz konusu araştırmaya göre, önümüzdeki yıl mevcut Kovid-19 aşıları virüse karşı etkisini yitirebilir.

Bilim insanları mevcut aşıların bu yeni döneme adapte olması gerektiğinin de altını çiziyor.

Ekibin yüzde 88'i ise küresel aşılama çalışmalarındaki adaletsizliğin yeni mutasyonun ortaya çıkmasında etklili olacağı görüşünde.

Ankete katılan her 8 araştırmadan sadece 1'i mevcut aşıların önümüzdeki yıl etkisiz kalacağı ihtimalinin mümkün olmadığı fikrini savundu.

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