MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBilim insanları maymun beynini büyütmeyi başardı
GeriDünya Bilim insanları maymun beynini büyütmeyi başardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 18:17 | Son Güncelleme:

Bilim insanları maymun beynini büyütmeyi başardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilim insanları maymun beynini büyütmeyi başardı
Abone Olgoogle-news

Almanya’daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya’daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü’nden araştırmacılar, ARHGAP11B isimli geni kullanarak marmoset maymunlarının beyinlerini büyütmeyi başardı.

Alman ve Japon bilimadamları önemli bir araştırmaya imza attı. Almanya’daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya’daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu geni kullanarak Callithrix jacchus türü marmoset maymunlarının beyinlerini irileştirmeyi başardılar. Sonuçlar ünlü bilim dergisi Science’de yayınlandı. Dergide yayınlanan resimdeki oklar, insan geni verilmiş 101 günlük marmoset beynindeki katlanmaları gösteriyor. Araştırmalar sonucu, insanın zeka büyüklüğünü etkileyen en önemli genin ARHGAP11B olabileceği sonucu da ortaya çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle