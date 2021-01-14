Bilim insanları Endonezya’da dünyanın bilinen en eski mağara resimlerini buldu!

Avustralya Griffith Üniversitesi'nden Maxime Aubert, keşfin doktora öğrencisi Basran Burhan tarafından Endonezya’nın Sulawesi adasında 2017'de yılında yapıldığını söyledi.

Keşfin yapıldığı Leang Tedongnge mağarası, en yakın yerleşim birimden yaklaşık bir saatlik yürüme mesafesinde, dik kalker kayalıklarla çevrili uzak bir vadide yer alıyor.

Bölgede en izole Endonezya yerlilerinden ‘Bugis’ler’ yaşıyor.

Aubert, ‘Keşfedilen yaban domuzu resmi 136 x 54 santimetre ölçülerinde ve arka kısmının üzerinde iki el izi var ve bir hikâyenin parçası olarak sadece kısmen korunmuş diğer iki domuzla karşı karşıya getirilmiş gibi görünüyor.’ dedi.

Aubert, keşfin yaş tahinini uranyum izotop ölçüm yöntemiyle yaptıklarını açıkladı.

‘Bu, resmin 45.500 yaşında olduğunu keşfettik ama çok daha eski olabilir çünkü kullandığımız tarihleme sadece üstündeki kalsitle tarihleniyor. Bunu yapan insanlar tamamen moderndi, tıpkı bizim gibiydiler, istedikleri herhangi bir resmi yapabilecek tüm kapasiteye ve araçlara sahiptiler.’ diye ekledi.

Daha önce en eski tarihli kaya sanatı resmi, aynı ekip tarafından Endonezya’nın Sulawesi bölgesinde bulunmuştu. Memelileri avlayan bir grup yarı insan, yarı hayvan figürü tasvir edilmiş ve en az 43.900 yaşında olduğu tespit edilmişti.