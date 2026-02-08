×
Bilim insanları, bakteri avcısı yapay virüs üretti

#Yale Üniversitesi#Bilim#Sağlık
Bilim insanları, laboratuvar ortamında direnci yüksek bir bakteri türünü hedef alan tamamen sentetik virüsler ürettiklerini bildirdi.

New England Biolabs ve Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastanelerde sıkça görülen dirençli bir bakteriyi hedef alan virüsü 28 farklı sentetik DNA parçası kullanarak inşa ettiklerini kaydetti.

Uzmanların geliştirdiği bu yeni teknikle fiziksel bir virüs örneği gerekmeden, sadece sekans verisiyle virüsün tüm genomunun hücre dışında birleştirildiği ve laboratuvar ortamında aktif bir avcıya dönüştürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca kişiselleştirme imkanı sunan bu yöntemle virüsün kuyruk liflerinin değiştirilerek farklı bakteri türlerini hedef almasının sağlandığı da belirtildi.

DAHA GÜVENLİ VE HIZLI TEDAVİYİ MÜMKÜN KILACAK

Bilim insanları, bu yeni yöntemin tehlikeli patojenlerin laboratuvarda saklanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha güvenli ve hızlı bir tedavi imkanı sunacağını kaydetti. Özelleştirilmiş virüslerin sipariş üzerine üretilebilmesinin, hem hastalıkların tedavisinde hem de içme suyundaki bakterileri tespit eden biyosensörlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstleneceği duyuruldu.

