Bilim insanları alarm verdi: Tehlike kapımızda, ‘iklim taşıyıcısı’ çöküyor! ‘Bu çok korkutucu, küresel bir kargaşa yaşanacak’

Haberin Devamı

İnsan kaynaklı küresel ısınma, Atlantik Meridyen Devinim Dolaşımı’nı (Atlantic Meridional Overturning Circulation / AMOC) ciddi biçimde zayıflatıyor hatta tamamen durdurabilir. Kötü olan ise bu durum adım adım yaklaşıyor.



Böyle bir kırılma yaşanması halinde gezegenin büyük kısmı ısınmaya devam edecek ve Kuzey Avrupa başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümü keskin bir soğuma sürecine girecek.



AMOC TAM OLARAK NEDİR?



AMOC, tropik bölgelerden sıcak suyu Kuzey Atlantik’e taşıyan ve iklimi düzenleyen bir ‘doğal taşıma bandı’ görevi görüyor. Ancak bilim insanlarına göre, bu taşıma bandı artık kritik bir kırılma noktasına doğru ilerliyor.

Yeni yapılan kapsamlı simülasyonlar, eğer sera gazı emisyonları bugünkü seviyelerinde kalırsa, bu hayati sistemin geleceği sanıldığından çok daha büyük bir tehlike altında.



Bu da akıllara şu soruyu getiriyor: İnsanlık bu çöküşten nasıl etkilenecek?







TÜRKİYE İÇİN ÖZEL UYARILAR



Küresel ölçekte yaşanacak bir AMOC çöküşü, Türkiye’yi doğrudan etkilemese bile, dolaylı etkileri oldukça yıkıcı olabilir. Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’e danıştığımda bu konuda ciddi uyarılarda bulundu.



Dr. Güven Özdemir, artan enerji ihtiyacının fosil yakıt kullanımıyla karşılanmasının dünya genelinde atmosfer sıcaklıklarının hızla yükselmesine yol açtığını belirtti. Dr. Özdemir, “Bu durum, doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artmasına, geniş alanlarda olumsuz hava koşullarının görülmesine neden oluyor. İklim krizinin en önemli sebeplerinden biri de budur” dedi

Haberin Devamı

Ayrıca uzman isim, iklim değişikliğinin etkilerini de gözler önüne serdi: “Buzulların erimesi, Arktik deniz buzunun azalması ve tatlı su kaynaklarının okyanus suyuna karışması gibi gelişmeler yaşanıyor. Bu durum, okyanusların tuzluluk oranını ve yoğunluğunu değiştirerek Körfez akıntısının hız ve yönünde farklılıklara yol açtı. Tüm bu değişimler, daha ağır iklim olayları ve felaketlerin ortaya çıkma riskini artırıyor. Ayrıca, küresel ölçekte yerkürenin hava dengesinde de ciddi değişimlere sebep olabilir.”

Haberin Devamı

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir



PEKİ, BÖYLE BİR DURUMDA TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN İKLİM SENARYOLARI NELER?



O ÜLKE İÇİN TEHLİKE DAHA BÜYÜK!

Peki, İzlanda bu senaryoya karşı hangi önlemleri almayı planlıyor? Çünkü ülkenin yaşadığı ya da yaşayacağı değişimler yalnızca İzlanda’yı değil, tüm Avrupa’yı yakından ilgilendiriyor.



Önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ve alınacak önlemler, bölgenin iklim güvenliği açısından belirleyici olacak. Şimdi, İzlanda’daki durumun perde arkasına bir göz atalım...







ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ İLAN EDİLDİ

ÇÖKÜŞ NASIL TETİKLENEBİLİR?



JEOMÜHENDİSLİK TARTIŞMASI: ATMOSFERE MÜDAHALE Mİ?



NASA KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI ETKİLİYOR

