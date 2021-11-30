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Bilim insanları açıkladı... Dünyanın ilk canlı robotu üreyebiliyor!

#Dünya#Bilim#Yapay Zeka
Bilim insanları açıkladı... Dünyanın ilk canlı robotu üreyebiliyor

Dünyanın ilk canlı robotunun arkasındaki araştırmacılar, onu Pac-Man gibi şekillendirerek yeniden üretmenin bir yolunu buldular. Şimdilik, Xenobot'lar laboratuvarın petri kaplarında tutuluyor, ancak uzmanlar bu keşfin insanların karaciğerlerinin parçalarının nasıl yenileyebildiği gibi, bazı sorulara cevap verebileceğini umuyor.

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Dünyanın ilk yaşayan robotları olan Xenobot'ları yaratan bilim insanları, kendilerini yeniden üretecek botları verimli bir şekilde oluşturmanın bir yolunu buldular.

Xenobot'lar, hücrelerinde bir petri kabının etrafında hareket etmelerine yardımcı olmak için kirpik adı verilen küçük kıllara sahip olan Xenopus Laevis'in (bir Afrika pençeli kurbağası) kök hücrelerinden oluşturuluyor.

Vermont Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılarla birlikte Xenobot projesinde çalışan bilim insanı Sam Kriegman, 'Yapabilecekleri yararlı işleri bulmaya çalıştık ve ortaya çıkan şeylerden biri de bulaşık temizlemekti' dedi.

Kriegman, Xenobot'ları, hareket eden ve kök hücreleri yığınlara iten buldozerler olarak tanımladı ve araştırmacıların petri kabına boya parçacıkları ve silikon kaplı demir boncuklar yerleştirdiğini ve küçük Xenobotların enkazı yığdıklarını gözlemlediklerini söyledi.

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Kriegman, meslektaşı Douglas Blackiston'un daha sonra, botların nasıl tepki vereceğini görmek için Xenobot'ların yapıldığı türde ek hücreler yerleştirerek işlemi tekrarladığını söyledi.

Kriegman "Bu yığınların birkaç gün içinde gelişmesine izin vererek ve sonra onları yeni bir tabağa getirerek, hareket edip edemeyeceklerini gözlemledik" dedi.

Bilim insanları açıkladı... Dünyanın ilk canlı robotu üreyebiliyor

Bu deney, yığınların kök hücrelerin "yavruları" haline gelmesine, kendi kirpiklerini büyütmesine ve kendi başlarına çalışmasına işaret etti.

Kriegman, "Bir yığında yeterince kök hücre varsa, gelişmeye başlayacaklar ve bir küre içinde bir araya gelerek kirpikler yetiştirecekler. Bu, onların hareket etmelerine ve bazı durumlarda ek yığınlar oluşturmalarına izin veriyor ve bu yığınlar onların yavruları oluyor" ifadelerini kullandı.

Kriegman, ilk başta, çoğaltmanın "kendiliğinden" gerçekleştiğini söyledi. Bu nedenle araştırmacılar, kontrol sağlamak ve Xenobot'ların daha tutarlı bir temelde çoğalması için yapay zekayı kullandılar.

Kök hücreleri ve bilgisayarın içindeki her şeyi simüle eden bir hesaplama modeli oluşturdular. Oluşturulan bu "Pac-Man" şeklinin, Xenobot'lardan daha fazla çoğaltmak için en iyi sonucu verdiğini ve böylece gerçek Xenobot'ların şeklini daha verimli bir forma dönüştürdüğünü keşfettiler.

Kriegman, "Bu tasarımın doğal halinden en az iki ila üç kat daha iyi olduğu ortaya çıktı" dedi ve "Böylece torunlar, büyük torunlar ve torunların büyük torunları olan çocukları yarattılar. Yani, 'Pac-Man' tasarımıyla dört tur çoğaltma gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

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Şimdilik, Xenobot'lar laboratuvarın petri kaplarında tutuluyor, ancak Kriegman, biyologların ve robotistlerin, projenin, insanların karaciğerlerinin parçalarını nasıl yenileyebildiği gibi, bazı hayvanların kayıp parçalarını nasıl yenileyebileceğine dair fikir vermesini umduğunu söyledi.

Kriegman ayrıca, Xenobotlar için bir sonraki adımın onlara bir çeşit duyu organı, örneğin bir görme uzvu vermek olacağını söyledi ve ekledi: "Şu anda, gözleri kapalı bir şekilde etrafta yüzüyorlar. Onlar sadece birer motor topu."

 

 

 

 

 

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