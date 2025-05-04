Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: 7 gizli mesaj keşfedildi! 3 bin yıllık sırrı çözüldü...

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Yüzlerce yıl boyunca milyonlarca insanın gelip geçtiği, tarihin acılarına, zaferlerine ve dönüşümüne tanıklık etmiş bir meydan düşünün. Burası Paris’in kalbi sayılan Place de la Concorde… Ancak burası Eyfel Kulesi’nin gölgesinde duran bir geçit değil.
Bu meydan, Fransız monarşisinin çöküşünden cumhuriyetin doğuşuna kadar uzanan derin bir geçmişin suskun tanığı. Fakat burada yükselen ve göğe uzanan bir anıt var ki, geçmişi yalnızca Fransız tarihine değil, Mısır’ın kadim sırlarına kadar uzanıyor: Luksor Dikilitaşı.
Yaklaşık olarak 200 yıldır Paris’in sekizinci bölgesinde bulunan Place de la Concorde Meydanı, antik Mısır’dan günümüze ulaşan olağanüstü bir esere ev sahipliği yapıyor. Şehir sakinlerinin ve turistlerin hayranlıkla izlediği bu görkemli yapı, 3 bin yıldan fazla bir geçmişe sahip. Kırmızı granitten oyulmuş bu anıt, MÖ 1250 civarında Mısır Firavunu II. Ramses’in emriyle inşa edildi ve sonrasında Fransa’ya hediye edildi.
DİKİLİTAŞTA NELER GİZLİ?
Anıtın batı cephesi, antik Mısır’da yalnızca Nil Nehri’nden gelen soyluların görebileceği şekilde tasarlanmıştı. Bu cephede, Firavun II. Ramses’in Tanrı Amon’a adak sunduğu sahne yer alıyor ve bu görüntü, bir tür tanrısal meşruiyetin görsel ifadesi olarak kabul ediliyor.
Diğer yandan doğu cephesinde, Ramses’in başlığında yer alan ince boğa boynuzları dikkat çekiyor. Olette-Pelletier’e göre, bu detay ‘ka’ kelimesine yani yaşam gücüne yapılan sembolik bir gönderme. Bulunan gizli mesajlardan biri ise daha dikkat çekici: ‘Amun’un ka-kuvvetini yatıştırın!”
Bilim insanına göre bu ifade, insanların doğuştan getirdikleri ancak zaman zaman yıkıcı olabilen yaşamsal güçlerinin tanrılar aracılığıyla dengelenmesi gerektiğini anlatıyor. Bu tür mesajlar, Antik Mısır’ın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda spiritüel sistemini de anlamaya yönelik önemli ipuçları sunuyor.
Dr. Jean-Guillaume Olette-Pelletier tarafından Luksor Dikilitaşı'nda tespit edilen yedi gizli mesajın tam metinleri henüz yayımlanmadı. Bu mesajların detayları, Montpellier Üniversitesi’nde yayımlanacak olan ENIM-Montpellier Egyptology Journal dergisinde yer alacak bir makalede sunulacak.
Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca bir arkeolojik bulgu değil, aynı zamanda II. Ramses’in kadim mirasına da ışık tutuyor. MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm süren ve 66 yıl boyunca tahtta kalan bu büyük firavun hem savaşçı hem de inşa ettirdiği devasa yapılarla anılıyor.
Daily Mail'in 'Scientist discovers 7 secret messages hidden on Paris' Egyptian Obelisk' başlıklı haberinden derlenmiştir.