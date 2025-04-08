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Bilim dünyasında tarihi başarı: 12 bin yıl önce nesli tükenen ulukurtlar yeniden yaratıldı

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#Ulukurt#Game Of Thrones#Genetik Düzenleme
Bilim dünyasında tarihi başarı: 12 bin yıl önce nesli tükenen ulukurtlar yeniden yaratıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 18:02

ABD'deki bilim insanları, tarihi bir başarıya imza atarak nesli 12 bin yıl önce tükenen ulukurtları yeniden dünyaya getirdi.

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ABD'li biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences,soyları resmen tükenen ulukurtları gen düzenleme teknolojisiyle yeniden dünyaya getirmeyi başardı.

Bilim insanları, 12.000 yıl önce nesli tükenen ulukurtların antik kalıntılarından elde edilen DNA'ları klonlamayı başardı. 

Bilim dünyasında tarihi başarı: 12 bin yıl önce nesli tükenen ulukurtlar yeniden yaratıldı

72.000 yıllık kafatası ve Ohio'daki 13.000 yıllık diş kalıntılarından genetik materyal çıkarıldı. Gri kurt hücreleri üzerinde 20 genetik değişiklik yapıldı. DNA düzenlemelerinin ardından taşıyıcı anne olarak kullanılan evcil köpekler, 3 sağlıklı ulukurt dünyaya getirdi.

GAME OF THRONES İLHAM KAYNAĞI OLDU

Dünyaya gelen 3 ulukurttan ikisinin erkek olduğu ve isimlerini Roma İmparatorluğu'nun kurucuları Romulus ve Remus'un isimleri verildi. 

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Bilim dünyasında tarihi başarı: 12 bin yıl önce nesli tükenen ulukurtlar yeniden yaratıldı

Dişi olarak dünyaya gelen diğer yavruya, ilham aldıkları Game of Thrones dizisinden Khaleesi ismi verildi. 

80 kilogram dünyaya gelen yavruların, gelişimlerini tamamladıklarında 140 kilograma ulaşması bekleniyor.

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#Ulukurt#Game Of Thrones#Genetik Düzenleme

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