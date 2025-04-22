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Bilim dünyasında ilginç keşif: En acı madde

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#En Acı Madde#Bilim#Almanya
Bilim dünyasında ilginç keşif: En acı madde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 11:30

Almanya'da yapılan araştırma, acı raf mantarından elde edilen kimyasalın şimdiye dek bulunan en acı madde olduğunu ortaya koydu.

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Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nden bilim insanları, "Amaropostia stiptica" adlı raf mantarından üç kimyasal bileşik çıkardı. Bu maddelerin, insan dilindeki acı tat reseptörlerine olan etkisi incelendi. Üç bileşikten biri olan oligoporin D’nin düşük miktarlarda bile acı tadı tetikleyebildiği belirtildi.

Araştırmaya göre, bileşikler zehirli değil fakat tatları son derece acı. Bilim insanları, bu gibi doğal acı bileşiklerin sadece ağızda değil, mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerde de bulunan acı reseptörlerini etkileyebileceğini söyledi. Ancak bu sensörlerin vücudun diğer bölgelerindeki rolünün tam olarak bilinmediği kaydedildi.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Maik Behrens, bu tür çalışmalar sayesinde acı tat reseptörlerinin nasıl çalıştığına ve neden evrimleştiğine dair daha net bilgiler elde edilebileceğini aktardı.

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Dr. Behrens, “Ne kadar çok acı bileşik ve reseptör verisi toplarsak, yeni maddeleri tanımlamak ve etkilerini tahmin etmek o kadar kolay olur” dedi.

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#En Acı Madde#Bilim#Almanya

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