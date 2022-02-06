Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı

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İngiliz biyolog Charles Darwin, tüm yaşam türlerinin ortak atalardan geldiğini ve doğal seleksiyonla evrimleştiğini öne sürdüğü evrim üzerine yaptığı çalışma nedeniyle, insanlık tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak görülüyor.

Ancak bir kitap tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Dr Mike Sutton tarafından kaleme alınan kitap Darwin'i intihal ile suçluyor.

Darwin'in evrim teorisi bilimde temel bir kavram olarak kabul edilir, ancak Dr Mike Sutton bunun bir doğa bilimcinin çalışmalarını kopyalamak için küstah bir girişimden başka bir şey olmadığı görüşünde.

Science Fraud: Darwin's Plagiarism of Patrick Matthew's Theory isimli kitaba göre, Darwin, Türlerin Kökeni Üzerine kitabını yazarken Patrick Matthew'un 'Deniz Kerestesi ve Ağaç Yetiştiriciliği Üzerine' isimli kitabından esinlendi.

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'DARWIN KELİMELERİ DEĞİŞTİRDİ'

Sutton konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bu, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı. Darwin, 1859'da Patrick Matthew'un 1831 tarihli önceki yayınında, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini tekrarladı. Doğal Seçilim Süreci adını verdiği teoriyi açıklamak için bu ifadeyi ilk kullanan Matthew oldu. Darwin, aynı kelimeleri kullanmaktan başka seçeneğinin olmadığını fark etti ve buna Doğal Seleksiyon Süreci adını verdi. Kelimeleri değiştirdi ve kimsenin fark etmeyeceğini umdu.'

EŞİNİN MEKTUPLARI DELİL OLDU

Darwin'e karşı daha önce intihal iddiaları ileri sürülmüştü. Ancak Dr Sutton'ın kitabı, 'hırsızlığın' yeni kanıtlarını sunduğu iddiasında.

Söz konusu kitapta Darwin'in karısı Emma'nın Patrick Matthew'a yazdığı iddia edilen bir mektup yer alıyor.

Mektup'ta Darwin'in karısı Matthew'a evrim teorisinin onun 'özgün çocuğu' olduğunu kabul ediyor, ancak Darwin onu 'kendi çocuğu gibi' beslediği belirtiliyor.

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Profesör Mark Griffiths kitapla ilgili olarak, Dr Sutton'ın sunduğu kanıtların evrim teorisinin ilk kez Patrick Matthew tarafından ortaya atıldığını kesin olarak gösterdiğini söyledi.