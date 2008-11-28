Bilgi sızdırdığı söylenen parlamenter gözaltında

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İçişleri Bakanlığının kamuoyuna açıklanmaması gerektiği yönünde görüş bildirmesine rağmen dışarıya bilgi sızdırdığından şüphelenilen Muhafazar Partili parlamenter gözaltına alındı.

Muhafazakar Partiden yapılan açıklamada, göçten sorumlu milletvekili olarak görev yapan Damian Green'in gözaltına alındığı doğrulanırken, kendisinin sorgulanmak üzere bir karakola götürüldüğü kaydedildi.



Polisin, Green'in parlamentodaki ofisi ve evindeki çalışma odasında arama yaptığı da ifade edilen açıklamada, “Green birçok kez İçişleri Bakanlığının kamuoyuna açıklanmaması yönünde karar aldığı bilgileri ortaya çıkardı. Bu bilgileri açıklamak, kesinlikle kamuoyunun yararına. Green, bir suç işlediğini kabul etmiyor ve ayrıca yaptıklarını da inkar etmiyor” görüşüne yer verildi.