Biletsiz Yunan yolcu Türk’ü katletti

Haberin Devamı

Calar, 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun biletlerini kontrol etmek istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, grupta bulunan 26 yaşındaki biletsiz Yunan yolcu, Serkan Calar’ı itip yumruklamaya başladı. Calar’ın sakinliğini koruyarak prosedür gereği trenden inmesini istediği saldırgan, bu uyarıya rağmen trenden inmedi ve saldırısına devam etti. İki çocuk babası kondüktör, başına aldığı darbelerle bilincini kaybederek yere yığıldı. Olay yerine 10 dakika sonra ulaşan polislerin suni teneffüs uyguladığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Calar, pazartesi gecesinden bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan ve Almanya’da ikamet izni bulunmayan saldırgan hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla işlem başlatıldı. Calar için dün Almanya genelindeki garlarda saygı duruşunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Berlin Ana Tren Garı’ndaki törene katılan Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, “Serkan Calar görevini yaparken sebepsizce saldırıya uğradı. Bu, tüm demiryolları ailesi için kara bir gündür” dedi.