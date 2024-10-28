Biletler satışa çıktı: Uzay turizmi başlıyor

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Çinli Deep Blue Aerospace şirketi 2027 yılında yörünge altı uzay turizmi hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

Şirket, yörünge altı seferi için tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) iki bilet sattı.

Çinli Deep Blue Aerospace, mürettebatlı uzay aracının, altı panoramik penceresi bulunduğunu, altı yolcu taşıyabileceğini ve 50 kereden fazla kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti.

Yaklaşık 4 metre yüksekliğe ve 3,5 metre maksimum çapa sahip uzay aracının kalkış ağırlığının 7,9 ton olduğu kaydedildi.

Şirket, uçuşların yaklaşık 12 dakika süreceğini ve bu süre içinde uzay aracının, 100 kilometrelik bir irtifaya ulaşacağını ancak yörüngeye girmeyeceğini de bildirdi.